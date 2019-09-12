Здания органов госсвласти будут охранять по новому

С 12 сентября 2019 года утвержден новый порядок установки, изменения и прекращения существования зоны охраняемого объекта — зданий, строений, сооружений органов госвласти и прилегающих к ним территорий.

Вступило в силу соответствующее постановление правительства Российской Федерации от 31 августа 2019 года № 1132 «Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта».

Также установлен перечень возможных ограничений использования земельных участков и ведения хозяйственной деятельности в границах зоны охраняемого объекта.

В частности, там могут быть запрещены:

— строительство многоквартирных домов и любой другой недвижимости;

— использование земли для садоводства, огородничества, фермерства;

— строительство дорог, сооружений связи, пристаней и посадочных площадок для летательных аппаратов;

— устройство свалок, кладбищ, захоронений отходов;

— размещение рекламных конструкций;

— несанкционированная посадка зеленых насаждений и установка произведений монументально-декоративного искусства;

— рыболовство, прогулки, в том числе лыжные, организация зон массового отдыха, работа тиров и аэроклубов;

— полеты беспилотных воздушных судов любой массы;

— проведение массовых общественно-политических, спортивных, культурных и прочих мероприятий;

— туристская и санаторно-курортная деятельность.