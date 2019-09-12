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Здания органов госсвласти будут охранять по новому 

Парламентская газета 1 час назад
Здания органов госсвласти будут охранять по новому
Фото: Парламентская газета
С 12 сентября 2019 года утвержден новый порядок установки, изменения и прекращения существования зоны охраняемого объекта — зданий, строений, сооружений органов госвласти и прилегающих к ним территорий.
Вступило в силу соответствующее постановление правительства Российской Федерации от 31 августа 2019 года № 1132 «Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта».
Также установлен перечень возможных ограничений использования земельных участков и ведения хозяйственной деятельности в границах зоны охраняемого объекта.
В частности, там могут быть запрещены:
— строительство многоквартирных домов и любой другой недвижимости;
— использование земли для садоводства, огородничества, фермерства;
— строительство дорог, сооружений связи, пристаней и посадочных площадок для летательных аппаратов;
— устройство свалок, кладбищ, захоронений отходов;
— размещение рекламных конструкций;
— несанкционированная посадка зеленых насаждений и установка произведений монументально-декоративного искусства;
— рыболовство, прогулки, в том числе лыжные, организация зон массового отдыха, работа тиров и аэроклубов;
— полеты беспилотных воздушных судов любой массы;
— проведение массовых общественно-политических, спортивных, культурных и прочих мероприятий;
— туристская и санаторно-курортная деятельность.
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