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Самосожженец из Удмуртии скончался 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Самосожженец из Удмуртии скончался
Фото: РИА "ФедералПресс"
Информацию о гибели Альберта Разина подтвердили в Первой республиканской клинической больнице, куда его доставили после случившегося. Пострадавшего введи в медикаментозный сон, несмотря на усилия врачей спасти жизнь ученого не удалось: он скончался не приходя в сознание.
Известно, что Альберт Разин хотел привлечь внимание к проблеме охраны удмуртского языка и национальной идентичности.
«Языковая идентичность так глубоко связана с самоидентификацией человека, что даже в тех случаях, когда никого не беспокоит исчезновение родного языка, в любой момент может полыхнуть», — отреагировали пользователи соцсетей.
Разин был активистом национально-культурного объединения «Удмурт кенеш» («Удмуртский совет»).
На случившееся в организации пока никак не отреагировали.
Напомним, инцидент произошел сегодня утром прямо перед заседанием Госсовета. Рядом с мужчиной лежали транспаранты, где говорилось о необходимости спасения удмуртского этноса.
Фото: ФедералПресс / Виктор Вытольский
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Другое , Виктор Вытольский , ФедералПресс , Удмуртская Республика
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