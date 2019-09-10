Самосожженец из Удмуртии скончался

Информацию о гибели Альберта Разина подтвердили в Первой республиканской клинической больнице, куда его доставили после случившегося. Пострадавшего введи в медикаментозный сон, несмотря на усилия врачей спасти жизнь ученого не удалось: он скончался не приходя в сознание.

Известно, что Альберт Разин хотел привлечь внимание к проблеме охраны удмуртского языка и национальной идентичности.

«Языковая идентичность так глубоко связана с самоидентификацией человека, что даже в тех случаях, когда никого не беспокоит исчезновение родного языка, в любой момент может полыхнуть», — отреагировали пользователи соцсетей.

Разин был активистом национально-культурного объединения «Удмурт кенеш» («Удмуртский совет»).

На случившееся в организации пока никак не отреагировали.

Напомним, инцидент произошел сегодня утром прямо перед заседанием Госсовета. Рядом с мужчиной лежали транспаранты, где говорилось о необходимости спасения удмуртского этноса.