Мексика намерена создать антициклический фонд

Москва , 10 сентября — «Вести. Экономика» Он должен поддержать вторую по величине экономику Латинской Америки при финансовых потрясениях.

Фото: Jose Mendez/ EFE Министр финансов Мексики сообщил о планах по созданию в стране антикризисного фонда, который поможет второй по величине экономике Латинской Америки выдержать будущие экономические потрясения.

“Мы очень продвинулись в разработке антициклической политики. Но нам все еще нужно обсуждать ее с законодателями, рейтинговыми агентствами и международными финансовыми организациями, чтобы убедиться, что они видят в этом что-то, что будет плюсом для экономики и государственных финансов, а не элементом неопределенности”, — цитирует Артуро Эррера Financial Times.

Рост экономики Мексики остановился с тех пор, как в должность вступил новый президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, и находится на грани рецессии, в том числе из-за слабеющих экономик США и других мировых держав. Бюджет Мексики на 2020 год содержит амбициозные прогнозы роста на 2% и увеличения добычи нефти примерно на 15% по сравнению с нынешним уровнем, что, по мнению аналитиков, как отмечает FT, является, на самом деле большой проблемой.

На данный момент Мексика смогла задействовать нефтяной фонл стабилизации, или FEIP, и Артуро Эррера на следующий день после обнародования бюджета на 2020 год сообщил в интервью FT, что правительство использовало 125 миллиардов песо ($6,4 миллиарда долларов) из фонда для реализации поставленных задач.

Антициклические механизмы, подобные тем, которые существуют в Чили и Испании, предоставили бы правительству больше возможностей в случае ухудшения условий. «Мы можем трансформировать нынешний FEIP, который не является антициклическим, и охватывает только непредвиденные перебои в доходах, а потому очень ограничен по спектру действий», — пояснил изданию Эррера.

“Очень важно иметь антициклическую политику в Мексике, но нам нужны надежные механизмы”, — прокомментировал изданию инициативу мексиканского Минфина главный экономист BBVA Карлос Серрано.

Между тем, пространство для маневра у Эрреры при верстке бюджета было крайне ограничено, так как президент Лопес Обрадор исключил возможность повышения налогов, увеличения задолженности или начала фискальной реформы в течение трех лет.

Между тем, дефицит бюджета 2020 года уже превысил первоначальный таргет в 2,5% ВВП, поднявшись до отметки в 2,7%.

“Нельзя поддерживать налоги, уровень долга и значительно увеличивать социальные расходы без причинения некоторого ущерба”, — прокомментировал это FT один из высокопоставленных чиновников.

Эррера возлагает большие надежды на возобновление частных инвестиций. По его словам, масштабный инфраструктурный план, который разрабатывается совместно с частным сектором, будет готов через несколько месяцев. Кроме того, глава мексиканского Минфина намекнул изданию на то, что Pemex, мексиканская государственная нефтяная компания, испытывающая нехватку денежных средств, может возобновить совместные предприятия с частными компаниями. Такой политический разворот явно ободрит рынки. Как сообщил FT один из высокопоставленных чиновников, это произойдет уже в следующем году.

“Pemex открыт для различных взаимодействий. Я уверен, что Pemex изучает все возможности”, — сказал сам министр.

“Я думаю, что он (Эррера) делает хорошую работу, учитывая обстоятельства. Но меня беспокоит то, что он выстраивает ситуацию так, чтобы оправдать больший дефицит в условиях спада”, — цитирует FT бывшего чиновника, попросившего не называть его.