Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мексика намерена создать антициклический фонд 

Вести Экономика 4 часа назад
Мексика намерена создать антициклический фонд
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 сентября — «Вести. Экономика» Он должен поддержать вторую по величине экономику Латинской Америки при финансовых потрясениях.
Фото: Jose Mendez/ EFE Министр финансов Мексики сообщил о планах по созданию в стране антикризисного фонда, который поможет второй по величине экономике Латинской Америки выдержать будущие экономические потрясения.
“Мы очень продвинулись в разработке антициклической политики. Но нам все еще нужно обсуждать ее с законодателями, рейтинговыми агентствами и международными финансовыми организациями, чтобы убедиться, что они видят в этом что-то, что будет плюсом для экономики и государственных финансов, а не элементом неопределенности”, — цитирует Артуро Эррера Financial Times.
Рост экономики Мексики остановился с тех пор, как в должность вступил новый президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, и находится на грани рецессии, в том числе из-за слабеющих экономик США и других мировых держав. Бюджет Мексики на 2020 год содержит амбициозные прогнозы роста на 2% и увеличения добычи нефти примерно на 15% по сравнению с нынешним уровнем, что, по мнению аналитиков, как отмечает FT, является, на самом деле большой проблемой.
На данный момент Мексика смогла задействовать нефтяной фонл стабилизации, или FEIP, и Артуро Эррера на следующий день после обнародования бюджета на 2020 год сообщил в интервью FT, что правительство использовало 125 миллиардов песо ($6,4 миллиарда долларов) из фонда для реализации поставленных задач.
Антициклические механизмы, подобные тем, которые существуют в Чили и Испании, предоставили бы правительству больше возможностей в случае ухудшения условий. «Мы можем трансформировать нынешний FEIP, который не является антициклическим, и охватывает только непредвиденные перебои в доходах, а потому очень ограничен по спектру действий», — пояснил изданию Эррера.
“Очень важно иметь антициклическую политику в Мексике, но нам нужны надежные механизмы”, — прокомментировал изданию инициативу мексиканского Минфина главный экономист BBVA Карлос Серрано.
Между тем, пространство для маневра у Эрреры при верстке бюджета было крайне ограничено, так как президент Лопес Обрадор исключил возможность повышения налогов, увеличения задолженности или начала фискальной реформы в течение трех лет.
Между тем, дефицит бюджета 2020 года уже превысил первоначальный таргет в 2,5% ВВП, поднявшись до отметки в 2,7%.
“Нельзя поддерживать налоги, уровень долга и значительно увеличивать социальные расходы без причинения некоторого ущерба”, — прокомментировал это FT один из высокопоставленных чиновников.
Эррера возлагает большие надежды на возобновление частных инвестиций. По его словам, масштабный инфраструктурный план, который разрабатывается совместно с частным сектором, будет готов через несколько месяцев. Кроме того, глава мексиканского Минфина намекнул изданию на то, что Pemex, мексиканская государственная нефтяная компания, испытывающая нехватку денежных средств, может возобновить совместные предприятия с частными компаниями. Такой политический разворот явно ободрит рынки. Как сообщил FT один из высокопоставленных чиновников, это произойдет уже в следующем году.
“Pemex открыт для различных взаимодействий. Я уверен, что Pemex изучает все возможности”, — сказал сам министр.
“Я думаю, что он (Эррера) делает хорошую работу, учитывая обстоятельства. Но меня беспокоит то, что он выстраивает ситуацию так, чтобы оправдать больший дефицит в условиях спада”, — цитирует FT бывшего чиновника, попросившего не называть его.
Вести Экономика: последние новости
Старение населения: 10 стран с самым низким числом детей Старение населения: 10 стран с самым низким числом детей Нефть взлетела до максимумов с августа. Как долго продлится ралли? Нефть взлетела до максимумов с августа. Как долго продлится ралли? Цены на нерегулируемые лекарства могут вырасти на 20% Цены на нерегулируемые лекарства могут вырасти на 20%
Комментарии
Другое , Минфин , Financial Times , Мексика , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оценен возможный ущерб от работы шпиона США в России
Оценен возможный ущерб от работы шпиона США в России133
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-1795
Мальчик случайно нашел пропавшую 27 лет назад женщину
Мальчик случайно нашел пропавшую 27 лет назад женщину6
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
Джонсон объявил о прекращении работы парламента18
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Путин уволил почти 30 генералов и полковников118
Видео
Как работает реверс двигателей в самолете
04:27
Как работает реверс двигателей в самолете
Наука и техника
Украина сделала заявление об обмене заключенными
09:06
Украина сделала заявление об обмене заключенными
В мире Украина
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
00:57
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
В мире Европа
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
01:21
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
Другое
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
00:51
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
В мире Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
02:17
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Кавказ В мире
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
02:37
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
Интернет Наука и техника
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
00:30
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
Шоу-бизнес
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
04:37
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
Общество
Отрекся от России? Серега просит украинский паспорт
00:44
Отрекся от России? Серега просит украинский паспорт
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение