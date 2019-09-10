«Ъ» нашел информацию о возможном осведомителе спецслужб США

Появилась информация о том, кто мог быть осведомителем американских спецслужб, сообщает «Ъ» со ссылкой на Telegram-канал «Беспощадный пиарщик»

Канал напомнил, что 14 июня 2017 года сотрудник Администрации президента РФ Олег Смоленков с супругой и тремя детьми отправились в отпуск в Черногорию и исчезли. Об этом тогда сообщал Daily Storm. Источник издания уточнил, что дело по статье «Убийство» было возбуждено 6 сентября того же года.

По данным Daily Storm, Смоленков за время своей карьеры в госорганах работал секретарем в посольстве России США в Вашингтоне и в аппарате правительства РФ . В 2010 году указом президента Дмитрия Медведева референту департамента аппарата правительства Смоленкову Олегу Борисовичу был присвоен чин действительного государственного советника РФ 3-го класса (соответствует воинскому званию генерал-майор).

Российские власти исчезновение чиновника тогда не комментировали. Его имя вновь всплыло только после публикации CNN.

По данным же источников «Ъ» в силовых структурах РФ, уголовное дело по факту убийства Олега Смоленкова и членов его семьи (ст. 105 УК) было возбуждено одним из управлений СКР по Москве после соответствующей доследственной проверки. Расследование несколько раз останавливалось и возобновлялось. Но в итоге следователи и сотрудники ФСБ выяснили, что предполагаемые жертвы живы и находятся в другой стране.

«Ъ» удалось обнаружить данные о том, где сейчас может находиться Олег Смоленков и его семья. На сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд (штат Виргиния) стоимостью около $925 тыс. некими Олегом и Антониной Смоленковыми.

Супругу Олега Смоленкова зовут именно Антонина. Daily Storm сообщал, что она также работала в аппарате правительства.