Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудница кофейни в Дубае вернула в полицию оставленную сумку с более $50 тысячами 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
В Дубае россиянину вернули забытую сумку с деньгами
Фото: Thinkstock/Fotobank.ru
Сотрудница кофейни в Дубае отнесла в полицию сумку, которую оставил один из посетителей в торговом центре Dubai Mall. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что в сумке находились $53 тысячи. В сумке находились и другие ценные предметы: два чека на суммы $136 тыс. и $1,7 тыс., а также личные документы.
Гражданка Филиппин, которая работала в кофейне, заметила, что один из посетителей оставил сумку и обратилась в правоохранительные органы. В участке ей заявили, что пропажа якобы принадлежит брокеру из России. Он заметил пропажу только после звонка полиции.
Ранее сообщалось, что трое мужчин ограбили пункт обмена валют и вынесли 140 млн рублей.
Газета.Ru: последние новости
"Ъ": Путин уволил почти 30 высокопоставленных силовиков "Ъ": Путин уволил почти 30 высокопоставленных силовиков Нарколог прокомментировал странный концерт Билана Нарколог прокомментировал странный концерт Билана Врио главы Республики Алтай Хорохордин одержал победу на выборах руководителя региона Врио главы Республики Алтай Хорохордин одержал победу на выборах руководителя региона
Другое , МВД , Дубай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдено местонахождение эвакуированного из России шпиона
Найдено местонахождение эвакуированного из России шпиона15
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Путин уволил почти 30 генералов и полковников51
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-1759
Билан извинился за «пьяный» концерт
Билан извинился за «пьяный» концерт17
Мальчик случайно нашел пропавшую 27 лет назад женщину
Мальчик случайно нашел пропавшую 27 лет назад женщину
Видео
Украина сделала заявление об обмене заключенными
09:06
Украина сделала заявление об обмене заключенными
В мире Украина
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
00:57
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
В мире Европа
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
01:21
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
Другое
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
00:51
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
В мире Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
02:17
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Кавказ В мире
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
02:37
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
Интернет Наука и техника
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
00:30
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
Шоу-бизнес
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
04:37
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
Общество
Отрекся от России? Серега просит украинский паспорт
00:44
Отрекся от России? Серега просит украинский паспорт
В мире Статьи
«Предпочла быть пешкой»: Канделаки «раздавила» Катамадзе
01:17
«Предпочла быть пешкой»: Канделаки «раздавила» Катамадзе
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение