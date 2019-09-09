Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева

Свадьба 52-летнего режиссера Федора Бондарчука и 30-летней актрисы Паулины Андреевой пройдет 17 сентября. По сведениям СМИ, торжество состоится в родном городе невесты — Санкт-Петербурге . Также сообщается, что пара уже расписалась несколько дней назад в небольшой компании самых близких людей.

Стали известны подробности предстоящей свадьбы 52-летнего режиссера Федора Бондарчука и 30-летней актрисы Паулины Андреевой. Влюбленные определились с датой и местом проведения праздничной торжественной церемонии. В попытке оградить себя и гостей события от лишних глаз и готовой на многое ради горячих кадров прессы, знаменитости решили отправиться в родной город актрисы Санкт-Петербург, где живут ее родственники. Отметим также, что по последним слухам, Бондарчук и Андреева расписались несколько дней назад.

«Была негромкая регистрация в компании 20 самых близких, а светское торжество пройдет 17 сентября», — цитирует инсайдера «СтарХит».

Поклонники пары уже начали поздравлять их в социальных сетях. Пожеланиями счастья и здоровья засыпаны последние публикации в их блогах. Многие комментаторы выразили надежду, что вскоре у актрисы и режиссера появятся общие дети, а сами они порадуют публику совместными проектами.

Подтверждения информации о том, что регистрация уже состоялась, нет, однако племянник Бондарчука актер Константин Крюков сообщил, что звездная пара в скором времени официально оформит свои отношения.

Стоит отметить, что слух о свадьбе двух звезд киноиндустрии впервые пошел еще в 2016 году, когда они только начали встречаться. Об этом якобы проговорился один из приятелей Паулины, а позже подтвердил родственник. Однако сами влюбленные никак не отреагировали на предположения.

По словам друзей и коллег Бондарчука, рядом с Паулиной он расцвел, похорошел и помолодел и в целом эти отношения отразились на нем самым благоприятным образом. Режиссера вновь стали переполнять идеи, он начал браться за крупные проекты. Вместе с тем карьера Андреевой также пошла в гору. Однако недоброжелатели в прессе и соцсетях утверждают, что это все лишь последствия отношений с влиятельным в этой сфере мужчиной, которому легко удается «выбивать» для нее хорошие роли. Актриса, в свою очередь, предпочитает не комментировать подобные заявления, а только лишь многозначительно улыбается.

В конце января этого года Андреева впервые была замечена с кольцом на безымянном пальце, правда, тогда на все вопросы касающиеся значения дорогостоящего аксессуара она не отвечала ничего конкретного.

Отметим также, что Андреевой удалось найти общий язык со всеми родственниками будущего мужа, однако с его бывшей супругой Светланой она все же не общается. Вместе с тем, на недавней свадьбе Резо Гигинеишвили Надежды Оболенцевой они были вынуждены находиться в одном помещении и даже сидеть за соседними столами. По словам очевидцев, в ходе мероприятия они все же перекинулись несколькими фразами.

Ранее стали известны подробности другой самой ожидаемой свадьбы этого года. По сведениям СМИ, торжество телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова состоится 13 сентября.

«Свадьбе быть! — рассказали сайту kp.ru приятели Собчак и Богомолова. — Приглашения разосланы, только место регистрации и банкета там не указано».

Утром 13 сентября (в сети эта дата наделала немало шума среди поклонников знаменитостей, поскольку это будет пятница 13-е — «Газета.Ru») гостям будут отправлены смс от жениха и невесты с полной информацией о грядущем событии.

«Ксения и Константин позвали на свадьбу около 300 гостей! Событие пройдет в центре Москвы, на одной из крупных банкетных площадок, — сообщили приятели Богомолова. — Плюс ко всему для гостей задумана развлекательная программа, но детали пока держатся в секрете».

Сообщается также, что в заведении, где у пары запланирован банкет, очень дорогой ценник на свадебный кейтеринг — не менее 40 тыс. рублей на человека.

«С учетом количества приглашенных только застолье обойдется молодоженам в 12 миллионов рублей, — рассказал изданию генеральный директор устраивающего мероприятие концертного агентства Евгений Морозов. — Я уж не говорю про аренду помещения, которое будет полностью закрыто под эту свадьбу».

Кроме того, декорирование зала и услуги флориста будут стоить около четырех миллионов рублей. Однако предполагается, что молодожены не сами будут оплачивать торжество.

«Думаю, как и в случае со свадьбой Пугачевой и Галкина, когда банкет артистам подарил друг семьи бизнесмен Михаил Прохоров, финансовую сторону торжества Собчак возьмут на себя ее влиятельные друзья», — предположил Морозов.

По словам подруг журналистки, за свадебные хлопоты она якобы расплатится бартером — уже несколько месяцев она активно пиарит спонсоров торжества у себя в блоге.