Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ну и ню: Богомолов появился на театральной премии голым 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Ну и ню: Богомолов появился на театральной премии голым
Фото: Teleprogramma.pro
В столице прошло культурное событие. В центре «На Страстном» вручили престижную в театральной среде премию «Гвоздь сезона».
На мероприятие с ограничением «18+», а именно такую пометку сделал на своей странице в Facebook Константин Богомолов — автор и ведущий — пришли популярные российские актеры. Своего часа ждали Нелли Уварова, Кристина Асмус, Алексей Кравченко, Виктор Вержбицкий, Павел Табаков, Игорь Миркурбанов и другие.
больше по теме Свадьба Собчак и Богомолова пройдет в формате изысканного фуршетаЭто будет настоящий мини-спектакль под аккомпанемент классических музыкантов.
Тон культурному событию был задан «утонченный». Ведущие переодевшись в женские платья штили на тему Большого театра, который вызывает у них аллюзии с выражением «сходить по Большому».
А самая главная награда — хрустальный шар с вбитым в него гвоздем — походит на голову председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина.
Но апогеем вечера было не это. Под конец церемонии Богомолов скинул с себя женское платье и парик и остался голым. Причинное место режиссер прикрыл газетой «Культура», которая, конечно же, порвалась в самое неожиданное время и в самом неожиданном месте, пишет «Комсомольская правда».
Константин Богомолов удивил всех собравшихся ФОТО: KP.RU Напомним, ранее была озвучена дата свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова. Предположительно, торжество состоится 13 сентября. Многие уверены, что телеведущая ждет второго ребенка и поэтому пара спешит со свадьбой. Долгое время Ксения не комментировала эти слухи, а недавно решила раскрыть карты, пишет сайт OA.
Teleprogramma.pro: последние новости
Лолита поделилась подробностями брачного контракта с мужем Лолита поделилась подробностями брачного контракта с мужем Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой Уильям и Гарри поделились архивной фотографией с принцессой Дианой Гостеприимный Ургант забрался на стол ради Билли Айлиш Гостеприимный Ургант забрался на стол ради Билли Айлиш
Комментарии
Другое , Игорь Миркурбанов , Александр Калягин , Павел Табаков , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Кристина Асмус , Нелли Уварова , Виктор Вержбицкий , Алексей Кравченко , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
Россия предложила исключить ООН из США
Россия предложила исключить ООН из США5
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-175
Назван возможный шпион США в правительстве РФ
Назван возможный шпион США в правительстве РФ58
Видео
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
00:51
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
В мире Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
02:17
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Кавказ В мире
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
04:37
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
Общество
Отрекся от России? Серега просит украинский паспорт
00:44
Отрекся от России? Серега просит украинский паспорт
В мире Статьи
«Предпочла быть пешкой»: Канделаки «раздавила» Катамадзе
01:17
«Предпочла быть пешкой»: Канделаки «раздавила» Катамадзе
Общество
Поклонская обвинила США в «надувании щек»
01:46
Поклонская обвинила США в «надувании щек»
Политика
Рабинович предложил поднять рюмку за Медведчука
05:41
Рабинович предложил поднять рюмку за Медведчука
В мире Украина
«Обменяли не всех»
09:06
«Обменяли не всех»
В мире Украина
Лавров рассказал Вышинскому о выросшем авторитете
03:16
Лавров рассказал Вышинскому о выросшем авторитете
Политика
США тайно вывезли из «правительства России» шпиона
00:30
США тайно вывезли из «правительства России» шпиона
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение