Ну и ню: Богомолов появился на театральной премии голым

В столице прошло культурное событие. В центре «На Страстном» вручили престижную в театральной среде премию «Гвоздь сезона».

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Тон культурному событию был задан «утонченный». Ведущие переодевшись в женские платья штили на тему Большого театра, который вызывает у них аллюзии с выражением «сходить по Большому».

А самая главная награда — хрустальный шар с вбитым в него гвоздем — походит на голову председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина

Но апогеем вечера было не это. Под конец церемонии Богомолов скинул с себя женское платье и парик и остался голым. Причинное место режиссер прикрыл газетой «Культура», которая, конечно же, порвалась в самое неожиданное время и в самом неожиданном месте, пишет «Комсомольская правда».