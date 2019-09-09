Ну и ню: Богомолов появился на театральной премии голым 

В столице прошло культурное событие. В центре «На Страстном» вручили престижную в театральной среде премию «Гвоздь сезона».
На мероприятие с ограничением «18+», а именно такую пометку сделал на своей странице в Facebook Константин Богомолов — автор и ведущий — пришли популярные российские актеры. Своего часа ждали Нелли Уварова, Кристина Асмус, Алексей Кравченко, Виктор Вержбицкий, Павел Табаков, Игорь Миркурбанов и другие.
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Тон культурному событию был задан «утонченный». Ведущие переодевшись в женские платья штили на тему Большого театра, который вызывает у них аллюзии с выражением «сходить по Большому».
А самая главная награда — хрустальный шар с вбитым в него гвоздем — походит на голову председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина.
Но апогеем вечера было не это. Под конец церемонии Богомолов скинул с себя женское платье и парик и остался голым. Причинное место режиссер прикрыл газетой «Культура», которая, конечно же, порвалась в самое неожиданное время и в самом неожиданном месте, пишет «Комсомольская правда».
Константин Богомолов удивил всех собравшихся ФОТО: KP.RU Напомним, ранее была озвучена дата свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова. Предположительно, торжество состоится 13 сентября. Многие уверены, что телеведущая ждет второго ребенка и поэтому пара спешит со свадьбой. Долгое время Ксения не комментировала эти слухи, а недавно решила раскрыть карты, пишет сайт OA.