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Памфилова: окончательная средняя явка на выборах 2019 года составила 41,2%
ТАСС
47 минут назад
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РИА Новости
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ТАСС, 9 сентября. Окончательная средняя явка на выборах 2019 года составила 41,2%, что на 3,5% выше явки предыдущих выборов — Памфилова.
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ИТАР-ТАСС
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