Памфилова: окончательная средняя явка на выборах 2019 года составила 41,2%

ТАСС, 9 сентября. Окончательная средняя явка на выборах 2019 года составила 41,2%, что на 3,5% выше явки предыдущих выборов — Памфилова.

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