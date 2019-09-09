Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Памфилова: окончательная средняя явка на выборах 2019 года составила 41,2% 

ТАСС 47 минут назад
Памфилова: окончательная средняя явка на выборах 2019 года составила 41,2%
Фото: РИА Новости
ТАСС, 9 сентября. Окончательная средняя явка на выборах 2019 года составила 41,2%, что на 3,5% выше явки предыдущих выборов — Памфилова.
Новость дополняется
ТАСС: последние новости
На муниципальных выборах в Пермском крае лидируют кандидаты от "Единой России" На муниципальных выборах в Пермском крае лидируют кандидаты от "Единой России" Археологи обнаружили в Кабардино-Балкарии фрагменты седла V-VI века Археологи обнаружили в Кабардино-Балкарии фрагменты седла V-VI века Приморские экологи выпустили в тайгу девять медвежат после реабилитации Приморские экологи выпустили в тайгу девять медвежат после реабилитации
Другое , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Минздрав готовит реформу
Пока вы спали: Минздрав готовит реформу16
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу246
У США появились новые опасения из-за РФ
У США появились новые опасения из-за РФ106
Россиянка утопила детей
Россиянка утопила детей33
Роковой шторм: шесть человек утонули в Крыму
Роковой шторм: шесть человек утонули в Крыму34
Видео
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
00:51
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
В мире Политика
ЧП в Шереметьево: самолет загорелся перед взлетом
00:47
ЧП в Шереметьево: самолет загорелся перед взлетом
Происшествия
В пяти регионах России победили губернаторы от ЕР
04:10
В пяти регионах России победили губернаторы от ЕР
Политика
На празднике в Германии прогремел взрыв
00:49
На празднике в Германии прогремел взрыв
Европа В мире
Экс-муж Началовой потребовал с МВД 47 миллионов
03:27
Экс-муж Началовой потребовал с МВД 47 миллионов
Происшествия
Дети присягнули на верность главе ДНР
00:32
Дети присягнули на верность главе ДНР
В мире
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Что обсудили Путин и Макрон
01:12
Что обсудили Путин и Макрон
Политика Статьи
Импичмента не будет: Почему Трампу не грозит отставка
04:16
Импичмента не будет: Почему Трампу не грозит отставка
В мире США
Симоньян «чуть не подралась» с Навкой
14:04
Симоньян «чуть не подралась» с Навкой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение