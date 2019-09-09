Резцова резко высказалась о депутатстве Шипулина

"Шипулин, может, преследует позицию, чтобы ничего не делать. Не знаю… По легкому пути идут. Я всегда за то, чтобы они передавали свой опыт детям и молодежи. Может, это и резко, но мне не понравилось поведение Шипулина, когда в Корею наших спортсменов не пустили. Антон вместо того, чтобы поддерживать и бороться за своих спортсменов, как это делала Вяльбе, которая боролась за это, взял и пошел носить чемоданы президенту, выражение такое… Мне это не понравилось, я это все не поддерживаю.

Шипулин станет исключением и будет добросовестно работать? Такого не бывает, по крайней мере, если судить по другим. Тот же его товарищ Саша Легков отошел от спорта, он больше к политике, и он поменялся. Занимается лишь в том направлении, чтобы у него все получалось в бизнесе, в его личных начинаниях", — цитирует Резцову Sport24.

Ранее стало известно, когда пройдет заседание по восстановлению прав СБР.