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Резцова резко высказалась о депутатстве Шипулина 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Резцова резко высказалась о депутатстве Шипулина
Фото: ТАСС
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на предварительные результаты выборов в Госдуму в Свердловской области, на которых лидирует олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин.
"Шипулин, может, преследует позицию, чтобы ничего не делать. Не знаю… По легкому пути идут. Я всегда за то, чтобы они передавали свой опыт детям и молодежи. Может, это и резко, но мне не понравилось поведение Шипулина, когда в Корею наших спортсменов не пустили. Антон вместо того, чтобы поддерживать и бороться за своих спортсменов, как это делала Вяльбе, которая боролась за это, взял и пошел носить чемоданы президенту, выражение такое… Мне это не понравилось, я это все не поддерживаю.
Шипулин станет исключением и будет добросовестно работать? Такого не бывает, по крайней мере, если судить по другим. Тот же его товарищ Саша Легков отошел от спорта, он больше к политике, и он поменялся. Занимается лишь в том направлении, чтобы у него все получалось в бизнесе, в его личных начинаниях", — цитирует Резцову Sport24.
Ранее стало известно, когда пройдет заседание по восстановлению прав СБР.
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Комментарии
Другое , Антон Шипулин , Госдума , Свердловская Область
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