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Памфилова рассказала о попытках бывших уголовников пробиться в члены избиркомов 

Lenta.ru + ещё 5 16 часов назад
Памфилова рассказала о попытках бывших уголовников пробиться в члены избиркомов
Фото: Lenta.ru
Стремление людей с криминальным прошлым в избиркомы становится опасной тенденцией. Так они пытаются помогать «близким по криминальной деятельности» знакомым участвовать в выборах, заявила глава Центризбиркома России (ЦИК) Элла Памфилова. Ее слова передает ТАСС в воскресенье, 8 сентября.
«Что касается членов самих избирательных комиссий — есть тенденция и желание прорваться в составы комиссий разного уровня людей с сомнительными, криминальными «хвостиками», чтобы потом, обладая правами [членов избиркомов] проводить своих близких по криминальной деятельности, своих собратьев», — считает Памфилова.
По словам главы ЦИК, это является «очень опасной тенденцией» и может привести к «очень негативным последствиям». Она отметила, что в МВД России предоставляют информацию, позволяющую не допускать лиц с криминальным прошлым до работы в избиркомах разных уровней.
Ранее Памфилова заявила, что ЦИК обнародует имена людей, распространяющих недостоверную информацию о ходе выборов. «Мы сделаем доску антипочета, куда повесим всех врунов, лгунов и дезинформаторов», — сказала она, комментируя информацию о том, что на всех участках в Волгоградской области не работают видеокамеры.
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Другое , Элла Памфилова , МВД , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС
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