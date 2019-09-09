Хор и обстрел автобуса — примеры фейковых провокаций на выборах

Эксперты уверены, что это не случайно — в ситуации, когда программы кандидатов неконкурентоспособны, ставка делается на грязные политические технологии. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова продемонстрировала целую стопку распечаток с такими сообщениями. Их было порядка 30. «Надо будет полностью, прямо на нашей первой странице сайта ЦИК вывесить это все, чтобы некоторые наши коллеги и внутри страны, и за рубежом более осмысленно подходили к тому, что публикуется», — сказала глава ЦИК. На брифинге она сообщила, что две трети сообщений о нарушениях за день оказались ложными или это были не нарушения, однако комиссия все зафиксирует и во всем разберется, чтобы не было никаких разночтений в толковании порядка голосования.

"Российская газета" выбрала несколько ярких примеров фейков, которые «исполнил» «Голос» в своей «Карте нарушений».

Ряд сообщений на так называемой «Карте нарушений» были продублированы со старых выборов — так, практически слово в слово повторяется пост пятилетней давности о «давлении начальства на избирателей» в Центральном районе Санкт-Петербурга. На выборах в селе Усола в Республике Марий Эл, если верить «Голосу», опять не пустили наблюдателя для выездного голосования на дому и опять — от "Справедливой России" . Причем на том же самом участке N 225.

Повторялись даже имена людей — это говорит о том, что сообщения о нарушениях дублировались не глядя.

Яркий пример — оказывается, и в 2014-м, и в 2019 году одна и та же представительница управы района Бибирево обзванивала жителей и требовала отчет, голосовали ли они. И таких искажений картины выборов — масса. В Центризбиркоме заявили, что зафиксировано как минимум 30 фактов дублирования записей с прошлых выборов на карте «Голоса». Ситуации в ЦИК назвали «непостижимой».

Фото: tuvaonline.ru В Тыве обстреляли автобус с наблюдателями и журналистами, которые ехали на выборы, — такое сообщение появилось ночью 8 сентября. Полиция сразу же начала проверку и выяснила, что размах трагедии, мягко говоря, сильно преувеличен. В МВД республики заявили: нет ни следов от пуль, ни заявлений от пострадавших, ни жалоб на травмы. Два колеса у автобуса были просто проколоты, и ехали в нем вовсе не наблюдатели. Цитируем сообщение МВД Тывы: «Граждане, находившиеся в автобусе, не входят в список официально зарегистрированных наблюдателей избирательной комиссии Республики Тыва».

Еще один пример. На карте нарушений появилась «информация» об организации подвоза избирателей для карусельного голосования — в качестве доказательства была опубликована видеозапись с приездом микроавтобуса с людьми к УИК N 53 Санкт-Петербурга. После проверки выяснилось, что к участку привезли хор артистов, а само видео было специально обрезано.