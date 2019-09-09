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Лимаренко победил на выборах сахалинского губернатора 

Газета.Ru + ещё 30 2 часа назад
Лимаренко победил на выборах сахалинского губернатора
Фото: Газета.Ru
По предварительным итогам, который подвели после обработки 100% протоколов, на выборах главы Сахалинской области победу одержал временно исполняющий обязанности губернатора края Валерий Лимаренко. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя председателя облизбиркома Павла Сиваконова.
Как стало известно, за Лимаренко отдали свои голоса 78 тысяч 935 избирателей.
Отмечается, что он набрал 56,15% голосов.
Также сообщается, что окончательные итоги выборов огласят 11 или 12 сентября.
В России завершился единый день голосования. Как проходит подсчет голосов, Газета.Ru следит в режиме онлайн.
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Другое , Павел Сиваконов , Валерий Лимаренко , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС , Сахалинская Область
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