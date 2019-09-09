Лимаренко победил на выборах сахалинского губернатора

Как стало известно, за Лимаренко отдали свои голоса 78 тысяч 935 избирателей.

Отмечается, что он набрал 56,15% голосов.

Также сообщается, что окончательные итоги выборов огласят 11 или 12 сентября.

В России завершился единый день голосования. Как проходит подсчет голосов, Газета.Ru следит в режиме онлайн.