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Наступил день тишины. 8 сентября пройдет единый день голосования 

BFM.RU 1 час назад
Наступил день тишины. 8 сентября пройдет единый день голосования
Фото: BFM.RU
В 16 регионах, среди которых Петербург, Башкортостан и Волгоградская область, руководителя субъекта определят местные жители. В Крыму, Кабардино-Балкарии и Ингушетии губернатора изберут местные заксобрания.
Кроме выборов в Мосгордуму выбирать депутатов в региональные парламенты будут жители Татарстана, Крыма, Брянской, Волгоградской, Тульской областей и ряда других субъектов. В 22 административных центрах будет избираться новый состав администраций и городских дум.
Предстоящее голосование комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
— Казалось бы, самая узнаваемая кампания — в Петербурге. Но все-таки административная машина там достаточно сильна и механизм административного влияния на подсчет голосов, чтобы ожидать неожиданности. Что касается рисков второго тура, они существуют на Сахалине, в Горном Алтае, в Вологодской области — это, наверное, самые заметные регионы. Говорят там еще про два-три региона: Волгоград, Ставрополье, Липецк, но здесь прогнозы более разноречивы.
— Чем обусловлена там ситуация?
— Есть три региона, где губернаторы остались старыми. И в условиях усталости людей от старых лиц не произошло перезагрузки, эффекта обновления — это Волгоград, Вологда и Ставрополь. Есть территории, где вхождение губернатора было не очень удачным: Сахалин, Республика Алтай. Или вообще не объяснено избирателю, как в Астрахани, когда вместо одного офицера силового поставили другого за три месяца до выборов, не объяснив зачем. Подобного рода косяки, конечно, затрудняли подготовку избирательной кампании или вынуждали импровизировать на ходу. Серьезных кандидатов-оппонентов на выборы в большинстве регионов не допустили, кандидаты-конкуренты слабее, чем в прошлом году. Но мы видим, что сегодня главным оппонентом действующего губернатора или врио является не какой-то сильный конкурент, а собственный антирейтинг.
— Где есть или широко представлена оппозиция? Или все примерно равны в этом смысле?
— Какой-то мощной, сильной оппозиции, наверное, нет, если мы не берем выборы в Хабаровском крае, где выбирают региональный парламент, где партией власти фактически является ЛДПР. «Единая Россия» находится в двусмысленном статусе. Если брать губернаторские выборы, то все-таки основной генератор протестной повестки не столько критики власти, сколько сама власть со своими ошибками и неудачами.
Роскомнадзор предупредил о запрете предвыборной агитации в день тишины, 7 сентября, и в единый день голосования, 8 сентября. Ведомство также направило предупреждения представителям компаний Google, YouTube, Facebook и Instagram о недопущении распространения 7 и 8 сентября политической рекламы на их интернет-площадках.
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Комментарии
Другое , Михаил Виноградов , Роскомнадзор , Мосгордума , Единая Россия , ЛДПР , Google , Алтай , Башкортостан , Волгоградская Область , Вологодская Область , Кабардино-Балкарская Республика , Республика Ингушетия , Республика Крым , Республика Татарстан , Санкт-Петербург
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