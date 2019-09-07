Наступил день тишины. 8 сентября пройдет единый день голосования

Кроме выборов в Мосгордуму выбирать депутатов в региональные парламенты будут жители Татарстана , Крыма, Брянской, Волгоградской, Тульской областей и ряда других субъектов. В 22 административных центрах будет избираться новый состав администраций и городских дум.

Предстоящее голосование комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов

— Казалось бы, самая узнаваемая кампания — в Петербурге. Но все-таки административная машина там достаточно сильна и механизм административного влияния на подсчет голосов, чтобы ожидать неожиданности. Что касается рисков второго тура, они существуют на Сахалине, в Горном Алтае , в Вологодской области — это, наверное, самые заметные регионы. Говорят там еще про два-три региона: Волгоград, Ставрополье, Липецк, но здесь прогнозы более разноречивы.

— Чем обусловлена там ситуация?

— Есть три региона, где губернаторы остались старыми. И в условиях усталости людей от старых лиц не произошло перезагрузки, эффекта обновления — это Волгоград, Вологда и Ставрополь. Есть территории, где вхождение губернатора было не очень удачным: Сахалин, Республика Алтай. Или вообще не объяснено избирателю, как в Астрахани, когда вместо одного офицера силового поставили другого за три месяца до выборов, не объяснив зачем. Подобного рода косяки, конечно, затрудняли подготовку избирательной кампании или вынуждали импровизировать на ходу. Серьезных кандидатов-оппонентов на выборы в большинстве регионов не допустили, кандидаты-конкуренты слабее, чем в прошлом году. Но мы видим, что сегодня главным оппонентом действующего губернатора или врио является не какой-то сильный конкурент, а собственный антирейтинг.

— Где есть или широко представлена оппозиция? Или все примерно равны в этом смысле?

— Какой-то мощной, сильной оппозиции, наверное, нет, если мы не берем выборы в Хабаровском крае, где выбирают региональный парламент, где партией власти фактически является ЛДПР «Единая Россия» находится в двусмысленном статусе. Если брать губернаторские выборы, то все-таки основной генератор протестной повестки не столько критики власти, сколько сама власть со своими ошибками и неудачами.