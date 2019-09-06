Объяснено освобождение «ценного свидетеля» по делу MH17

Руководство Украины могло согласиться на освобождение из-под стражи бывшего ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха , считающегося «ценным свидетелем» по делу о гибели в Донбассе малайзийского «Боинга» рейса MH17, из-за наличия у международного следствия достаточного количества доказательств причастности России к катастрофе. Об этом телеканалу «Настоящее Время» заявил участник расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев.

«Международная следственная группа накопила столько много объективных доказательств, которые доказывают причастность России, что для суда это ничего не изменит», — сказал он.

По мнению Грозева, вероятное отсутствие Цемаха на суде по делу о гибели «Боинга», который намечен на март 2020 года, лишь уменьшит легитимность и объективность процесса.

«Но сам процесс будет иметь достаточно легитимных доказательств, чтобы судья вынес объективный приговор», — добавил член Bellingcat.

Киевский апелляционный суд 5 сентября освободил Цемаха из-под стражи, выпустив его под личное обязательство. «Интерфакс» сообщал со ссылкой на источники, что мужчина включен в список заключенных со стороны Киева для обмена между Украиной и Россией, а собеседники «Коммерсанта» уточняли, что его могут обменять на украинского режиссера Олега Сенцова , осужденного в России за терроризм.

Против освобождения Цемаха и передачи его России, по данным газеты NRC Handelsblad, выступала прокуратура Нидерландов, которая, как сообщало Associated Press, планировала допросить мужчину. Вместе с тем в Совместной следственной группе (ССГ, JIT) официально заявили, что освобождение Цемаха не повлияет на ход расследования по делу MH17.

Цемах был захвачен украинскими силовиками на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и вывезен в столицу Украины в июле текущего года. «Украинские новости» писали, что он может быть «ценным свидетелем» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе, поскольку в июле 2014 года, когда произошла катастрофа, был начальником противовоздушной обороны ДНР в городе Снежное. В семье Цемаха это отрицают, утверждая, что тогда мужчина был «обычным военным» в ДНР, а руководить ПВО начал только в октябре 2014-го.