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Объяснено освобождение «ценного свидетеля» по делу MH17 

Lenta.ru 3 часа назад
Объяснено освобождение «ценного свидетеля» по делу MH17
Фото: Lenta.ru
Руководство Украины могло согласиться на освобождение из-под стражи бывшего ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, считающегося «ценным свидетелем» по делу о гибели в Донбассе малайзийского «Боинга» рейса MH17, из-за наличия у международного следствия достаточного количества доказательств причастности России к катастрофе. Об этом телеканалу «Настоящее Время» заявил участник расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев.
«Международная следственная группа накопила столько много объективных доказательств, которые доказывают причастность России, что для суда это ничего не изменит», — сказал он.
По мнению Грозева, вероятное отсутствие Цемаха на суде по делу о гибели «Боинга», который намечен на март 2020 года, лишь уменьшит легитимность и объективность процесса.
«Но сам процесс будет иметь достаточно легитимных доказательств, чтобы судья вынес объективный приговор», — добавил член Bellingcat.
Киевский апелляционный суд 5 сентября освободил Цемаха из-под стражи, выпустив его под личное обязательство. «Интерфакс» сообщал со ссылкой на источники, что мужчина включен в список заключенных со стороны Киева для обмена между Украиной и Россией, а собеседники «Коммерсанта» уточняли, что его могут обменять на украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм.
Против освобождения Цемаха и передачи его России, по данным газеты NRC Handelsblad, выступала прокуратура Нидерландов, которая, как сообщало Associated Press, планировала допросить мужчину. Вместе с тем в Совместной следственной группе (ССГ, JIT) официально заявили, что освобождение Цемаха не повлияет на ход расследования по делу MH17.
Цемах был захвачен украинскими силовиками на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и вывезен в столицу Украины в июле текущего года. «Украинские новости» писали, что он может быть «ценным свидетелем» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе, поскольку в июле 2014 года, когда произошла катастрофа, был начальником противовоздушной обороны ДНР в городе Снежное. В семье Цемаха это отрицают, утверждая, что тогда мужчина был «обычным военным» в ДНР, а руководить ПВО начал только в октябре 2014-го.
Международное следствие намерено предъявить обвинения по делу о гибели «Боинга» трем россиянам, включая Игоря Гиркина (Стрелкова), и одному украинцу. Также ССГ утверждает, что самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук» Вооруженных сил России. Москва все обвинения отвергает.
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Комментарии
Другое , Владимир Цемах , Олег Сенцов , Игорь Гиркин , Интерфакс
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