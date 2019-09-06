Спасатели обнаружили тело погибшей при затоплении катера в Крыму

Спасатели обнаружили тело погибшей при затоплении катера в Крыму , сообщается в пятницу на сайте министерства чрезвычайных ситуаций республики.

"Погибшая была найдена у берега в одном километре от мыса Толстый в сторону Солнечной долины. В данный момент проводится опознание погибшей. Информация уточняется. Дальнейшие действия будут проводить сотрудники следственных органов", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Сергея Шахова.

Отмечается, что поисково-спасательные работы в районе мыса Меганом завершены.

Прогулочный катер затонул 5 сентября в 200-250 м от берега у Судака. 13 человек были спасены, с четверга велись поиски пропавшей женщины 1959 года рождения из Ростовской области.