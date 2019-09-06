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Спасатели обнаружили тело погибшей при затоплении катера в Крыму 

ТАСС 25 минут назад
Спасатели обнаружили тело погибшей при затоплении катера в Крыму
Фото: РИА Новости
Спасатели обнаружили тело погибшей при затоплении катера в Крыму, сообщается в пятницу на сайте министерства чрезвычайных ситуаций республики.
"Погибшая была найдена у берега в одном километре от мыса Толстый в сторону Солнечной долины. В данный момент проводится опознание погибшей. Информация уточняется. Дальнейшие действия будут проводить сотрудники следственных органов", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Сергея Шахова.
Отмечается, что поисково-спасательные работы в районе мыса Меганом завершены.
Прогулочный катер затонул 5 сентября в 200-250 м от берега у Судака. 13 человек были спасены, с четверга велись поиски пропавшей женщины 1959 года рождения из Ростовской области.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Судоводитель задержан в порядке ст. 91, 92 УПК РФ и допрошен в качестве подозреваемого.
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Комментарии
Другое , Сергей Шахов , СКР , Республика Крым
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