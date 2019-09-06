Грабитель напал на главу ЦИК Памфилову и ударил ее электрошокером

Президенту РФ доложено о нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, в ходе которого она получила удары электрошокером, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По данным МВД, неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером. Сама Памфилова в пятницу принимала участие в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". В пресс-службе ЦИК сообщили, что ее самочувствие позволяет участвовать в публичных мероприятиях. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьезным преступлением, отметив необходимость поставить вопрос о предоставлении ей государственной охраны.
"Президенту доложено", — сказал Песков.
Как сообщили в МВД, инцидент произошел около 01.30 — в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК Российской Федерации (разбой). Злоумышленник скрылся, правоохранители ищут причастных. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование взято на контроль руководством ведомства.