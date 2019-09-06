Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путину доложили о нападении на дом Памфиловой 

РИА Новости + ещё 92 2 часа назад
Грабитель напал на главу ЦИК Памфилову и ударил ее электрошокером
Фото: РИА Новости
Президенту РФ доложено о нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, в ходе которого она получила удары электрошокером, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По данным МВД, неизвестный проник минувшей ночью в дом Памфиловой и неоднократно ударил ее электрошокером. Сама Памфилова в пятницу принимала участие в международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". В пресс-службе ЦИК сообщили, что ее самочувствие позволяет участвовать в публичных мероприятиях. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал нападение на Памфилову очень серьезным преступлением, отметив необходимость поставить вопрос о предоставлении ей государственной охраны.
"Президенту доложено", — сказал Песков.
Как сообщили в МВД, инцидент произошел около 01.30 — в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК Российской Федерации (разбой). Злоумышленник скрылся, правоохранители ищут причастных. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование взято на контроль руководством ведомства.
Последние новости
На дом Эллы Памфиловой совершили нападение На дом Эллы Памфиловой совершили нападение Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость Ракета для Киева: чем США решили вооружить Украину Ракета для Киева: чем США решили вооружить Украину
Комментарии
Другое , Дмитрий Песков , Элла Памфилова , Ирина Волк , Михаил Федотов , Совет по правам человека , МВД , Центризбирком России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США отказали России в покупке ракет
США отказали России в покупке ракет32
Ткнул 15 раз. Памфилова раскрыла детали нападения
Ткнул 15 раз. Памфилова раскрыла детали нападения52
Наемники из РФ приготовились к решающей битве в Сирии
Наемники из РФ приготовились к решающей битве в Сирии
Раскрыты подробности гибели россиян в Сирии
Раскрыты подробности гибели россиян в Сирии373
Появилось видео последствий взлома дома Памфиловой
Появилось видео последствий взлома дома Памфиловой28
Видео
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
00:42
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Политика
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
На Памфилову напал неизвестный
01:27
На Памфилову напал неизвестный
Происшествия
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
03:09
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
Политика В мире
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
20:14
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение