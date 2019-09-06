Джанабаева покинула Меладзе

О решении Джанабаева рассказала в инстаграме. «Да, мое сотрудничество с Константином Меладзе прекращено», — подтвердила она, отметив, что начало карьеры в «ВИА Гра» с Меладзе дало ей ценный опыт, позволивший заняться сольной карьерой.

По словам Джанабаевой, с Февраля 2018 года все новые песни — «Спасибо, сердце», «Хочешь», ремейк «Самбы белого мотылька», «День и ночь», «Такая, как есть», — были результатом сотрудничества с менеджмент-компанией Goldenlook.

Ранее сообщалось, что в СМИ пошутили про занесение Джанабаевой в санкционный список Латвии.