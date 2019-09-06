Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джанабаева покинула Меладзе 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Джанабаева покинула Меладзе
Фото: Газета.Ru
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила о прекращении сотрудничества с продюсером Константином Меладзе — братом ее супруга Валерия Меладзе.
О решении Джанабаева рассказала в инстаграме. «Да, мое сотрудничество с Константином Меладзе прекращено», — подтвердила она, отметив, что начало карьеры в «ВИА Гра» с Меладзе дало ей ценный опыт, позволивший заняться сольной карьерой.
По словам Джанабаевой, с Февраля 2018 года все новые песни — «Спасибо, сердце», «Хочешь», ремейк «Самбы белого мотылька», «День и ночь», «Такая, как есть», — были результатом сотрудничества с менеджмент-компанией Goldenlook.
Ранее сообщалось, что в СМИ пошутили про занесение Джанабаевой в санкционный список Латвии.
Газета.Ru: последние новости
Во Флориде мужчина вломился в чужой дом, чтобы позавтракать Во Флориде мужчина вломился в чужой дом, чтобы позавтракать Путину доложили о нападении на Памфилову Путину доложили о нападении на Памфилову Минюст США раскрыл подробности обвинений против россиянина Коршунова Минюст США раскрыл подробности обвинений против россиянина Коршунова
Другое , Альбина Джанабаева , Валерий Меладзе , Константин Меладзе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен14
США отказали России в покупке ракет
США отказали России в покупке ракет148
Ткнул 15 раз. Памфилова раскрыла детали нападения
Ткнул 15 раз. Памфилова раскрыла детали нападения156
Наемники из РФ приготовились к решающей битве в Сирии
Наемники из РФ приготовились к решающей битве в Сирии127
Роскосмос переименовал «Федерацию»
Роскосмос переименовал «Федерацию»2
Видео
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
00:42
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Политика
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
На Памфилову напал неизвестный
01:27
На Памфилову напал неизвестный
Происшествия
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
03:09
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
Политика В мире
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
20:14
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение