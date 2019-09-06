Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После голодовки Анастасия Волочкова начала есть пельмени 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
После голодовки Анастасия Волочкова начала есть пельмени
Фото: Teleprogramma.pro
Стройность дается Анастасии Волочковой непросто — артистка уже давно практически ничего не ест. Не соблазняется ни мясом, приготовленным на огне, ни другими деликатесами. Но, возможно, звезда решила, что наголодалась уже достаточно, потому что в сторис ее Instagram появилась по нынешним временам невероятная видеозапись.
больше по теме Волочкова призвала прощать друг другу «промахи жизни»Балерина приехала в часовню Ксении Блаженной в родном Санкт-Петербурге. На кадрах запечатлен стол, за которым сидит балерина, рассуждая о том, что ее ничем невозможно соблазнить. Анастасия показывает цветы стоящие в стороне, а потом переводит камеру ближе к себе и в кадр попадает тарелка с небольшой порцией пельменей.
«Вы не представляете, что я сейчас буду есть. Это пельмени!» — обращается звезда к своим подписчикам в Сети.
Волочкова начала есть пельмени. Фото: страница Анастасии Волочковой в Instagram
Напомним, экстремальное похудение Волочковой началось уже довольно давно, еще во время ее отдыха в Греции. Выяснилось, что артистка практически ничего не ест после того, как ей стало плохо.
Teleprogramma.pro: последние новости
Елена Николаева впервые поведала о романе с экс-мужем Волочковой Елена Николаева впервые поведала о романе с экс-мужем Волочковой Солист ВИА «Пламя» Юрий Петерсон скончался на 72-м году жизни Солист ВИА «Пламя» Юрий Петерсон скончался на 72-м году жизни Лобода рассказала, почему решила спеть хит Пугачевой Лобода рассказала, почему решила спеть хит Пугачевой
Комментарии
Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия выдвинула США требование по Коршунову
Россия выдвинула США требование по Коршунову220
В Киеве предложили вооружить бабушек для защиты от РФ
В Киеве предложили вооружить бабушек для защиты от РФ23
Варшаву обвинили в попытке разрушить самосознание России
Варшаву обвинили в попытке разрушить самосознание России4
«Камушками»: в Киеве нашли способ «запугать» Россию
«Камушками»: в Киеве нашли способ «запугать» Россию119
«Мои деньги»: Волочкова разнесла бывшего мужа
«Мои деньги»: Волочкова разнесла бывшего мужа7
Видео
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
20:14
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
Шоу-бизнес
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада
00:45
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада
В мире
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
06:20
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение