Навального и Ходорковского рассорили списки «нечистых»

Михаил Ходорковский и Алексей Навальный поспорили, кто из них больше помогает продвигать в Мосгордуму кандидатов от власти. Поводом для очередного конфликта среди оппозиционеров стали разные списки «чистых и нечистых» политиков.

Выборы в Мосгордуму давали радикальной либеральной оппозиции отличную возможность для тактического объединения. Большинство кандидатов из обоймы Навального так и не были зарегистрированы, а значит, можно воевать с собирательным образом власти. Собственно, так и поступил Навальный, объявив свой проект «Умное голосование» (УГ). Блогер составил списки кандидатов, за которых сторонники оппозиционера должны «бежать вприпрыжку» проголосовать 8 сентября.

Все шло предсказуемо, пока не пришел Ходорковский. И объявил, что тоже имеет свое мнение о московских кандидатах. Скандал случился ровно в тот момент, когда выяснилось, что это мнение не совпадает с мнением Навального.

Последнее «пригожинство» Навального

На Ходорковского набросилось все собирательное Пархомбюро. Журналист «Эха Москвы» Сергей Пархоменко поставил экс-олигарху на вид, что сайт с его кандидатами сделан неудобно и «какими-то халтурщиками». В характерной панибратской манере Пархоменко указывает бывшему акционеру ЮКОСа , что тот совершил «политическую ошибку» — «довольно грубую и несущую в себе вполне значительный вредоносный потенциал». Ходорковскому вменялось то, что он выступил «с инициативой нового разделения кандидатов в Мосгордуму на чистых и нечистых», тогда как Навальный уже пометил кандидатов на свой вкус.

У двух конкурирующих оппозиционных пиар-кампаний в Мосгордуму есть и еще одно отличие. Сайт Навального категоричен и не оставляет выбора. Заходишь, вводишь свой адрес, и УГ в директивной форме выдает тебе фамилию, за которую надо проголосовать. Фамилия не кликабельна — то есть рефлексирующему избирателю не удастся узнать, почему Навальный выбрал своим протеже именно этого, а не другого кандидата, каковы его заслуги перед либерализмом или оппозицией в целом, да и просто — кто этот человек.

Ходорковский же «демократично» полные списки кандидатов, с их цитатами и фотографиями, маркируя людей по их отношению к политическим арестам и по тому, кто выдвинул кандидата. При этом бывший олигарх оговаривается, что никого не призывает голосовать определенным образом, а лишь задуматься, за кого голосовать.

По меркам Ходорковского, в провластные кандидаты попали те самые коммунисты, поддержанные Навальным — «многолетние собянинцы: молодой Зюганов и немолодой Губенко». Навальный в ответ демонстративно возмутился, обвинив Ходорковского в отсутствии совести и поддержке кандидата от «Единой России» чуть ли не за счет денег, собранных на нужды полизэков. Ходорковский парировал, что кандидат Валерия Касамара на сайте отмечена как провластный кандидат, но если уж она выступает против политических репрессий, то и эта информация была указана в ее профайле. А вот внук Геннадия Зюганова, за которого агитирует Навальный, вообще никак не объяснен. «Надеюсь, это последнее пригожинство Алексея», — добавил Ходорковский.

«Век политической воли не видать»

Пока Навальный продвигал только самого себя, мастодонты либеральной оппозиции относились к нему снисходительно, что принималось за покровительство. Но попытка блогера стать политтехнологом и проталкивать в Мосгордуму кандидатов, выбранных по неясным критериям, стала переломной. Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров , каждый из которых, очевидно, ощущает себя более статусным оппозиционером и к тому же обладает международным именем, в отличие от Навального, решили осадить «пену из Балашихи». Каспаров, как и Ходорковский, выступил против УГ, обвинив блогера в аморальности и сливе протеста.

Глубинная зависть Навального к Ходорковскому основывается не только на разном размере политического капитала, но и на разнице в тюремном опыте, так ценимом в российских диссидентских традициях. На фоне реальных десяти лет Ходорковского, недолгие скитания Навального по СИЗО выглядят пародийно. Пока есть МБХ, Навальному не перехватить терновый венец славы главного политического репрессированного в стране. А модная тематика АУЕ, очевидно, привлекает блогера, как интеллигентных домашних мальчиков манят брутальные пацаны с ходками и татуировками. Отсюда и вечеринки с переодеваниями в «крутых парней», «мы тоже сидели» и прочие «век воли не видать».

Так, в день, когда были вынесены приговоры молодым людям, участвовавшим в несанкционированных акциях, оппозиция устроила вечеринку в честь открытия выставки тюремной татуировки, организованной братом блогера Олегом Навальным . Оба Навальных, Надежда Толоконникова из Pussy Riot и ее бывший муж Петр Верзилов веселились на фоне голых мужиков в татуировках, а несостоявшийся кандидат в депутаты Любовь Соболь , пританцовывая, делала сэлфи на фоне нарисованной колючей проволоки. Причем оппозиционеры сами выложили ролики со своей буффонадой в Сеть, не стесняясь, что игра в тюрьму и прочую брутальность выглядит насмешкой над реальными людьми, отправленными за решетку самим Навальным.

Навальный известен тем, что не признает никаких политических авторитетов, кроме Кремля, вокруг критики которого крутится вся политическая жизнь блогера. С равными партнерами и даже просто теми, кто не готов безоговорочно ему присягнуть, Навальный не уживается. Так он разругался практически со всеми политиками и журналистами, но принял в обойму неярких Илью Яшина , Любовь Соболь и Леонида Волкова . Такой вождизм был уже не раз осмеян, но не отталкивал сторонников блогера.

Столкновение с Ходорковским поставило оппозиционеров перед неприятным выбором. Им придется решать, кто из двух персонажей либерального подиума им ближе.