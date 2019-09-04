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«Исцелявший от гомосексуализма» американец оказался геем 

Lenta.ru + ещё 1 6 часов назад
«Исцелявший от гомосексуализма» оказался геем
Фото: Facebook
Основатель одной из крупнейших в США программ для «излечения от гомосексуализма» признался, что является геем. Об этом пишет The Independent.
51-летний Маккрей Гейм в течение 20 лет обещал клиентам своих центров Hope for Wholeness («Надежда на целостность») «свободу от гомосексуальности». В учреждениях практиковали так называемую «терапию обращения» для изменения сексуальной ориентации через консультации и религию. Сам Гейм при этом неоднократно говорил, что члены ЛГБТ-сообщества, которые не отказались от своих пристрастий, обречены.
Теперь же владелец сети сам совершил каминг-аут, а также признал, что практика не работает. По его словам, терапия на самом деле серьезно вредит.
«Я был религиозным фанатиком, который ранил людей. Они говорили, что пытались покончить с собой из-за меня и моих слов», — рассказал Гейм.
По его оценкам, за два десятилетия в сети «лечились» тысячи людей. Теперь же мужчина призывает распустить все подобные программы.
Гейм создал Hope for Wholeness в 1999 году, его сняли с поста в ней два года назад, отмечает The Independent. Он не первый глава практикующей конверсионную терапию организации, признавшийся в своей гомосексуальности. Так, в 2013 году каминг-аут совершил Алан Чамберс. Тогда же он закрыл свою организацию Exodus International.
«Терапия обращения» запрещена в 18 штатах США.
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Другое , The Independent , США
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