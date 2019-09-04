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Армия получит первую партию санитарных автомобилей «Линза» в 2019 году 

Российская Газета + ещё 14 22 часа назад
Армия получит первую партию санитарных автомобилей «Линза» в 2019 году
Фото: Российская Газета
Платформа К53949 семейства «Тайфун» появилась в 2015 году. И оказалась настолько удачной, что за короткое время на ее базе создан целый ряд хорошо защищенных машин различного назначения.
В интервью информагентству РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данных машин Игорь Зарахович отметил, что «Линза» прошла весь цикл испытаний, предусмотренных контрактом на опытно-конструкторскую работу. К поставкам в войска автомобиль готов.
К53949 «Тайфун» представляет собой автомобиль повышенной защищенности. Его корпус выдерживает подрыв взрывного устройства мощностью до 8 килограммов в тротиловом эквиваленте под любым колесом и в любом месте под днищем. На машине установлена комбинированная защита из керамической брони, под которой находится броневая сталь, что исключает поражение бронебойно-зажигательными пулями. Кроме того, автомобиль оснащен пятью видеокамерами, которые обеспечивают круговой обзор экипажу и водителю машины в случае поражения лобового бронестекла. Полная масса около 15 тонн, максимальная скорость — 105 км/ч.
Основной санитарной машиной в отечественных вооруженных силах до сих пор остается «УАЗ 3962», именуемый в просторечии «буханкой». Неприхотливая, простая в управлении и обслуживании, очень проходимая, эта армейская «санитарка» все-таки устарела. Да и годится она лишь там, где шальные пули не летают и фугасы на дорогах не лежат.
Теперь военным медикам не придется заимствовать у мотострелков их колесную и гусеничную бронетехнику для использования ее на поле боя. У них будет свой броневичок — очень защищенный, высокопроходимый, да еще имеющий достаточно мягкую подвеску.
Имя автомобиля озвучено. Первоначально «Линзой» называлось задание на проведение опытно-конструкторских работ по созданию двух вариантов армейских «санитарок».
Санитарная «Линза» выдержит подрыв фугаса мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте под любым колесом и в любом месте под днищем, а также обстрел бронебойно-зажигательными пулями
Одна машина — это медицинский транспортер для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и очагов массовых санитарных потерь. В этом варианте машина должна иметь три сиденья для экипажа и шесть откидных сидений для раненых, а также крепления для размещения 2-4 носилок. Другой вариант — это машина медицинского пункта батальона, предназначенная для перевозки медицинского имущества и развертывания на ее базе медицинского пункта батальона. В этом случае автомобиль имеет пять сидений для экипажа, крепления для размещения двух носилок, оснащается каркасной палаткой.
Надо понимать, что минобороны выбор сделало, и на базе К53949 «Тайфун» будут выпускаться два варианта «Линз», первые партии которых, как было сказано, пойдут в войска уже в этом году.
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