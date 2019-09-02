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Евгений Алдонин с женой проводили в школу дочь Началовой 

Teleprogramma.pro + ещё 7 18 часов назад
Алдонин с женой проводили в школу дочь Началовой
Фото: Teleprogramma.pro
Юлия Началова и Евгений Алдонин прожили в браке около пяти лет. После развода футболист продолжал общаться с общей дочерью пары Верой, а когда певицы не стало, отец взял на себя заботы о девочке, как и родители Юлии.
больше по темеОтец Началовой опроверг слухи о поиске спонсоров для памятника дочериОн отметил, что семья планирует собрать средства своими силами.
В понедельник, 2 сентября, 12-летняя Вера Алдонина отправилась в школу. Папа лично проводил наследницу на уроки в первый день учебного года и поздравил в Instagram с Днем знаний всех школьников и их родителей.
Спортсмен опубликовал снимок, на котором можно увидеть Веру в школьной форме, самого Евгения и его супругу Ольгу. Новая семья футболиста пришла в школу в полном составе: на его руках удобно устроился младший сын Артем, которому исполнится три годика в октябре. «Всех поздравляем с первым учебным днем!» — написал Алдонин. Подписчики в комментариях назвали футболиста прекрасным отцом, а многие отметили, что Вера растет очень похожей на мать.
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«Браво папе. Браво жене», «Прекрасный отец!», «Очень красивая и порядочная семья!», «У Веры глаза красивые. Как у Юли», «Похожа на Юлию, мне показалось, улыбка такая же», «Счастья вашей семье!» — высказались пользователи соцсети.
Напомним, Юлия Началова умерла в больнице 16 марта. У страдавшей подагрой певицы начался сепсис из-за небольшой раны на ноге, с которой она не обращалась к врачу. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище столицы.
Юлия Началова умерла в марте. Фото: globallookpress.com
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Комментарии
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