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Выживший в Беслане заложник раскрыл подробности минирования школы 

Lenta.ru + ещё 15 9 часов назад
Выживший в Беслане заложник раскрыл подробности минирования школы
Фото: Lenta.ru
В ходе теракта в Беслане боевики привлекали к минированию здания захваченной школы старшеклассников, рассказал выживший заложник Стас Бокоев, которому на тот момент было 14 лет. Интервью с ним стало частью документального фильма Юрия Дудя «Беслан. Помни», опубликованного на канале журналиста на Youtube в понедельник, 2 сентября.
«Я в руках держал эту тему (взрывное устройство — прим. «Ленты.ру»). Это была бутылка от "Кока-Колы" в два литра, разрезанная по центру. И две части бутылки были всунуты друг в друга. Внутри были поражающие элементы и взрывчатка. Все обмотано скотчем. То есть, я все видел, что там, и как: металлические элементы, гвозди — это вот все», — рассказал он.
По его словам, их вместе с другими старшеклассниками привлекли к минированию помещений захваченной школы из-за того, что они лучше подходили для этого физически, но, в то же время, не могли оказать такого сопротивления, как взрослые мужчины.
«Я помню, что они вывели мужчин, которые, как мне кажется, по их мнению, могли оказать им какое-то сопротивление. Они их вывели и сразу расстреляли. Среди них, по-моему, был наш трудовик. Я помню, они прямо в коридоре лежали, ничем не накрытые», — сказал Бокоев.
Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — десять сотрудников ЦСН ФСБ России, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа.
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