Росстат выяснил в каких регионах нет дефицита мужчин

Специалисты Росстата подсчитали, что к 2036 году в нескольких российских регионах пропорция «мужчины — женщины» будет иметь перевес в сторону мужчин, передает РИА «Новости» со ссылкой на статистическую службу.

Так, нехватку россиянок испытают Ленинградская область , где на тысячу мужчин через 17 лет будет 914 женщин. Хотя сейчас там этот показатель равен 1114. В Севастополе также будет уменьшение количества женщин по отношению к тысяче мужчин. В 2036 году, по прогнозам специалистов, перевес в сторону мужчин там составит 19 человек, хотя в настоящее время женщин там более чем на 100 человек на тысячу больше.

Кроме того, «дефицит» женщин через 17 лет испытают такие регионы, как Мордовия (999 женщин на 1000 мужчин), Тюменская область без автономии (933), Сахалин (955). В то время как сейчас там женщин больше, чем мужчин на 119, 91, 69 человек соответственно. Росстат предполагает, что с 2031 года мужчин станет чуть больше, чем женщин, и на Камчатке.

Однако, если в предыдущем среднем (базовом) прогнозе ведомства говорилось, что в 2036 году на Чукотке пропорция «мужчин-женщин» будет иметь перевес в сторону мужчин, то теперь специалисты перевели Чукотку в разряд «дефицитных» регионов, передает агентство.

Как сообщает РИА «Новости», в 2019 году в России сохраняется тенденция «дефицита» мужчин, когда на их тысячу приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет одна тысяча к 1128. Специалисты статистической службы связывают это с более высокими рисками смертности мужчин.

«Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, например, в возрасте 0-4 года на одну тысячу мальчиков приходится 947 девочек, ситуация меняется к 20-25 годам, когда на одну тысячу мужчин приходится уже 1023 женщины, и далее только усугубляется. Таким образом, вопрос в более высоких рисках мужской смертности», — рассказал изданию доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев

В связи с этим, к 60 годам один мужчина приходится на двух россиянок, из-за чего по словам эксперта, происходит вынужденная демографическая деформация общества.

«И в итоге общество переходит от семьи традиционного типа к партнерской, в которой муж и жена имеют равное количество прав и имеют одинаковое влияние на принятие решения», — уверен Тимофеев.

Тремя днями ранее «Известия» со ссылкой на данные Росстата сообщили, что по состоянию на 1 января 2019 года в России установлен новый рекорд по численности россиян, которым исполнилось более 100 лет.

Так, на начало этого года специалисты насчитали 20 582 долгожителя. По сравнению с 2017 годом этот показатель вырос на 17%. При этом, как утверждает издание, численность россиян, которые перешли столетний рубеж, растет с каждым годом на протяжении уже восьми лет подряд и почти утроилась за это время.

Демографы считают, что такие показатели связаны не только с продолжительностью жизни людей, но и с усовершенствованием статистического учета. Между тем, главный гериатр [специалист, в сферу деятельности которого входит оказание медицинской помощи пожилым и старым людям — «Газета.Ru»] министерства здравоохранения Ольга Ткачева уверена, что увеличение количества долгожителей связано с улучшением медицинского обслуживания.

«Все больше людей пожилого возраста оперируется или им оказывается самая современная помощь без оглядки на возраст. Улучшаются технологии анестезии, хирургические технологии, диагностики. Они становятся эффективными и безопасными даже для людей пожилого возраста», — сказала врач радиостанции «Говорит Москва».

При этом более 70% россиян в возрасте 100 лет и старше — женщины. Это, по словам гериатра, соответствует мировой тенденции.

«Один из факторов — это то, что женщины лучше относятся к своему здоровью, у них меньше вредных привычек Если им назначают лечение, то они ему, как правило, следуют более тщательно, чем мужчины. Есть и другие биологические факторы, но они продолжают изучаться даже на уровне генетики», — отметила Ткачева.