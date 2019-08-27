Чешские пилоты похвалили «Аэрофлот»

Требования руководства «Аэрофлота» к работе тренировочных центров перевозчика более строги, чем во многих других авиакомпаниях мира, что очень хорошо. Такое заявление сделал в интервью «Известиям» чешский пилот «Аэрофлота» и, по совместительству, инструктор Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) Ян Форманек.

По мнению пилота, это хорошо не только для пассажиров с точки зрения безопасности, но и для самих летчиков. «Чем строже требования, тем лучше, потому что это важно для профессионального развития, это позволяет получить какой-то дополнительный опыт», — подчеркнул пилот.

«Аэрофлот» сделал большой рывок вперед в том, что касается работы с иностранными пилотами, уверен чешский летчик. Потому что рынок меняется, и любая крупная международная компания должна иметь возможность работать как со своими пилотами, так и с профессионалами высокого уровня, которые приходят сюда из других стран. «Сейчас я могу сказать, что „Аэрофлот“ — действительно авиакомпания международного уровня. Это касается и воздушных судов, и менеджмента, и системы управления полетами, и просто стандартов работ», — отметил Ян Форманек, который довольно много общается с летчиками, работающими в других авиакомпаниях по всему миру, которые считают «Аэрофлот» «одной из наиболее привлекательных компаний на рынке».

Другой чешский пилот, Иван Яноуш, уже пять лет летающий в «Аэрофлоте», отметил, что у него не было никаких сложностей при адаптации в российской авиакомпании. «Дело в том, что у нас с самого начала, еще на моменте обсуждения, был прекрасный контакт с представителями авиакомпании. Они все прекрасно владели английским, были готовы ответить на любые вопросы, мы все время были на связи. А уже после того, как я присоединился к авиакомпании, меня все время поддерживали и командир эскадрильи, и вся прекрасная команда инструкторов», — говорит Иван Яноуш.

Одним из важнейших условий работы в «Аэрофлоте» Иван Яноуш называет возможность постоянно находится в контакте со своим непосредственным начальником — командиром эскадрильи. «Каждый день у нас есть возможность обсудить возможные проблемы. Причем не только на уровне командования эскадрильей: лично у меня была возможность поговорить и с высшим руководством», — подчеркнул летчик.

По мнению пилота, первое чем компания отличается от конкурентов — это атмосфера в коллективе. «Она очень важна. Моя карьера близится к завершению, так что я здесь не ради позиции — в тех же CzechAirlinesу меня была более высокая должность, — я здесь ради атмосферы. Русские люди вообще очень дружелюбные, а в „Аэрофлоте“ к тому же целенаправленно работают над тем, чтобы климат внутри компании был комфортным», — отметил Иван Яноуш.

Ян Форманек и Иван Яноуш обратили особое внимание на то, что им часто удается очень бывать дома, — намного чаще чем раньше, когда они работали в чешской авиакомпании. «В других странах чешские пилоты летают по всему миру, но очень редко получают возможность слетать домой. Именно поэтому, например, я бы не стал работать в Азии: там довольно высокие зарплаты, но, во-первых, это далеко от дома. Во-вторых, там действительно очень жесткие графики», — подчеркнул Иван Яноуш.