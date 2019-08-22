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Песков отметил попытки исказить реальность после ЧП под Архангельском 

RT на русском + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что после ЧП на военном полигоне в Архангельской области «кто-то хочет умышленно накалить информационный фон и исказить реальность».
Отвечая на вопрос о складывающейся вокруг ЧП в Архангельской области информационной картине, Песков предложил посмотреть на ситуацию с другой стороны.
«Что эта ситуация складывается так, что кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность, и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Песков назвал абсурдом слухи о «радиоактивном облаке» под Архангельском.
8 августа в результате ЧП на военном полигоне в Северодвинске погибли пять сотрудников «Росатома». По данным госкорпорации, испытания ракеты, взорвавшейся на полигоне, проходили в Белом море.
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Другое , Дмитрий Песков , Росатом , РИА Новости , Архангельск , Архангельская Область
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