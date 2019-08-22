Яна Рудковская может застраховать свои ноги

Продюсер гордится тем, как выглядит в 44 года

Яна Рудковская периодически сталкивается с критикой на своей странице в «Инстаграме». На этот раз хейтеры обратили внимание на ноги звезды и посоветовали ей почаще ходить в спортзал: «Привет, морщинистые коленки». Другая же часть подписчиков, наоборот, обвинила продюсера в злоупотреблении фотошопом. Рудковская молчать не стала и уже на следующий день выложила видео, на котором демонстрирует свои конечности во всей красе. «Специально для тех, кому так важны мои ноги, их длина и ширина, размер ног и мои коленки!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — подписала ролик Яна, указав также, что у нее 36,5 размер ноги, а ее рост составляет 168 сантиметров.

Судя по всему, видео вызвало ажиотаж среди поклонников звезды, потому что уже сегодня там появился новый пост на старую тему.

«Ну раз мои ноги в таком тренде, что про них даже пишут федеральные СМИ, а на моей странице они набирают миллионы просмотров и по 5—6 тысяч комментариев, то грех этим не воспользоваться и не поддержать. Вот думаю, может их еще застраховать?» — написала Рудковская, опубликовав снимок в короткой юбке.