Не оценили замечание: в ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина

В результате перестрелки в Краснодаре скончался 27-летний мужчина. Об этом сообщили в краевом управлении Следственного комитета. По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на среду, 21 августа, на улице Ставропольской. Тогда неизвестный вступил в конфликт с другими мужчинами и начал стрелять в воздух.

Позже злоумышленник дважды выстрелил в 27-летнего мужчину, а также ранил еще одного. На место ЧП вскоре прибыли сотрудники правоохранительных органов , а также бригада скорой помощи — они доставили потерпевшего в медучреждение, где он впоследствии и скончался. Точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается.

Как пишет сайт kp.ru, госпитализирован был мужчина, представившийся Арамом. Он получил ранения в ходе стрельбы. По его словам, он не участвовал в ссоре, а просто проходил мимо.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что в конфликте участвовали около 10 человек. Он завязался у палатки с шаурмой. После выстрелов злоумышленники разбежались в разные стороны. Они успели скрыться с места происшествия до приезда правоохранителей.

Как сообщил порталу «Кубанские новости» источник в оперативных службах региона, жертвой потасовки стал мужчина из Дагестана . На данный момент полиция разыскивает белый автомобиль марки «Лада Приора» с чеченскими номерами. Именно на этой машине могут передвигаться двое подозреваемых — родные братья 28-летний Руслан Т. и 25-летний Мурад Т. Силовики не исключают, что они могут быть вооружены.

По данным телеграмм-канала Baza, причиной для ссоры стала музыка, которая доносилась из белой «Лады». Компания, стоящая поблизости, попросила водителя сделать звук потише. Это ему не понравилось — в результате завязалась потасовка, перешедшая в стрельбу.

По факту ЧП региональный СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц», а также по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Перестрелка ранее произошла и в Санкт-Петербурге. Там 16 августа около 14.00 между продавцами на рынке, расположенном на улице Салова, возник конфликт из-за торгового места. Как сообщили в УМВД, в результате он перерос в драку. В ходе нее один из местных жителей открыл огонь из травматического пистолета.

Как уточняли «Невские Новости», участниками потасовки оказались несколько граждан из ближнего зарубежья. Они скрылись с мечта ЧП — на данный момент сотрудники правоохранительных органов принимают меры по задержанию всех виновных в конфликте и установлению обстоятельств происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц» и по статье 115 УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью».

По данным местных СМИ, в результате инцидента три человека были госпитализированы. Местные жители в соцсетях отмечают, что это уже второй за год случай стрельбы на рынке.

Перестрелка ранее случилась и в Ростове-на-Дону. Как писал сайт kp.ru, она была зафиксирована 3 августа 2019 года около 17.00 на перекрестке Ворошиловского проспекта и Пушкинской улицы. Изначально группа мужчин выясняла отношения на повышенных тонах, однако затем конфликт перерос в стрельбу.

«Я был в этот момент в «Макдональдсе» , когда услышал стрельбу. Я выглянул, увидел двух парней с пистолетами. Один из них был в майке и синих джинсах, а другой в чем-то темном. При этом пистолеты были направлены на людей в толпе, какие-то выстрелы были направлены в асфальт.

Полиция приехала почти сразу, буквально в течение 10 минут, но стрелявшие парни уже успели скрыться», — писал в соцсетях один из очевидцев инцидента.

«С места происшествия изъяты шесть гильз, одна пуля и резиновый шарик. Пострадавших нет, полиция проводит проверку по данному конфликту», — сообщал порталу «КП-Ростов» источник в правоохранительных органах региона. По факту преступления было заведено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц».