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Канделаки отреагировала на инцидент с оскорблением жителей Тулуна 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Журналистка и телеведущая Тина Канделаки прокомментировала появившуюся в Сети аудиозапись, на которой женщина, якобы руководитель пресс-службы и информации губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области Ирины Алашкевич, оскорбляет жителей пострадавшего от паводка Тулуна.
Канделаки написала в своем Telegram-канале, что «патологическое отношение к людям как к плебсу — это, безусловно, проблема общероссийская».
«Заметная часть чиновников уверена, что есть люди, а есть они, небожители. Близкие отношения с руководителем, как в случае с Алашкевич, только усугубляют эту ситуацию. В век максимальной прозрачности без готовности служить людям в политике делать просто нечего. Иначе все тайное становится явным», — подчеркнула телеведущая.
Она добавила, что независимые экспертизы уже якобы показали соответствие голоса на записи с голосом Алашкевич.
Канделаки напомнила, что «19 июля на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Владимир Путин потребовал от чиновников перестать хамить россиянам», и с иронией отметила, что «чиновники (…) ринулись выполнять установку президента, и больше всех в этом преуспела Ирина Алашкевич».
Ранее в соцсетях появилась аудиозапись, на которой женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне.
Она рассказывает о приезде президента России Владимира Путина в Тулун и о реакции людей на встречу с главой государства.
В частности, она говорит: «Он приехал туда на полчаса. Вы бы видели, как они (жители Тулуна) одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования».
Сообщалось, что голос на записи принадлежит руководителю пресс-службы главы региона Ирине Алашкевич.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко распорядился провести служебное расследование после этого инцидента.
Сама Алашкевич заявила, что запись является фейком. Отмечалось, что руководитель пресс-службы 20 августа ушла в отпуск.
Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести.
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Другое , Сергей Левченко , Тина Канделаки , Ирина Алашкевич , Владимир Путин , Деловая газета "Взгляд" , Иркутская Область
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