Канделаки отреагировала на инцидент с оскорблением жителей Тулуна

Канделаки написала в своем Telegram-канале, что «патологическое отношение к людям как к плебсу — это, безусловно, проблема общероссийская».

«Заметная часть чиновников уверена, что есть люди, а есть они, небожители. Близкие отношения с руководителем, как в случае с Алашкевич, только усугубляют эту ситуацию. В век максимальной прозрачности без готовности служить людям в политике делать просто нечего. Иначе все тайное становится явным», — подчеркнула телеведущая.

Она добавила, что независимые экспертизы уже якобы показали соответствие голоса на записи с голосом Алашкевич.

Канделаки напомнила, что «19 июля на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Владимир Путин потребовал от чиновников перестать хамить россиянам», и с иронией отметила, что «чиновники (…) ринулись выполнять установку президента, и больше всех в этом преуспела Ирина Алашкевич».

Ранее в соцсетях появилась аудиозапись, на которой женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне.

Она рассказывает о приезде президента России Владимира Путина в Тулун и о реакции людей на встречу с главой государства.

В частности, она говорит: «Он приехал туда на полчаса. Вы бы видели, как они (жители Тулуна) одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования».

Сообщалось, что голос на записи принадлежит руководителю пресс-службы главы региона Ирине Алашкевич.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко распорядился провести служебное расследование после этого инцидента.

Сама Алашкевич заявила, что запись является фейком. Отмечалось, что руководитель пресс-службы 20 августа ушла в отпуск.

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести.