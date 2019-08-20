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Французского композитора на Аляске загрыз медведь гризли 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Французский композитор Жюльен Готье погиб при нападении медведя гризли во время путешествия по канадской Аляске.
44-летний композитор прибыл на Аляску вместе со своей подругой Камиль Тоскани — биологом и фотографом. Они собирались сплавляться по реке Маккензи в рамках культурного проекта. По словам женщины, медведь напал ночью, хищник схватил Готье за шею и уволок из палатки в лес. Тело мужчины обнаружили на следующий день, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на France Musique.
Тем временем стало известно, что на другом конце света, в южноафриканской провинции Гаутенг, в сафари-парке Dinokeng во вторник 19 августа лев загрыз своего хозяина.
«Во вторник нам поступил звонок о нападении льва. Когда мы прибыли на место происшествия, пациент не отвечал, его смерть была зафиксирована после того, как он скончался от полученных ран», — сообщил представитель медицинской службы Best Care Ambulance Ксандер Лубсер, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал eNCA.
Чтобы добраться до пострадавшего, спасателям пришлось застрелить не менее трех львов.
Ранее в Хабаровском крае медведь убил грибника.
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Другое , Уолли де Бакер , РИА Новости , Аляска
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