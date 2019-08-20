В Кремле прокомментировали сообщения о радиоактивном облаке

В Кремле опровергли сообщение о радиоактивном облаке, появившемся над Россией после взрыва на военном полигоне в Архангельской области . Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными все опубликованные карты, на которых зафиксировано распространение облака над Уралом и Сибирью.

Также он отметил, что глава государства Владимир Путин получает всю информацию относительно происшествия на полигоне под Северодвинском . Между тем Кремль не несет ответственности за станции, которые собирают данные по радиации.

«Что касается работы станции, я, честно говоря, не знаю, кому они подведомственны. Это, наверное, с руки вам найти, к кому они относятся, и запросить информацию, почему та или иная информация или передается, или не передается. Но глава государства, естественно, получает всю полноту информации о том, что там происходит. Еще раз повторяю, это не входит в нашу компетенцию и здесь я ничего не могу сказать», — сообщил Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что СМИ должны руководствоваться заявлениями президента страны, в которых он заверил, что последствия ЧП не представляют опасности ни для населения региона, в котором оно произошло, ни для граждан РФ.

Как пояснил представитель Кремля, в России есть соответствующие органы, которые следят за работой на военных объектах. «Нет никаких сомнений, что они выполняют свои функции в должном объеме», — отметил Песков.

Экологи также прокомментировали сообщения о радиоактивной опасности — они подчеркнули, что, если такое облако и существовало, то оно давно рассеялось.

«Это облако уже давно рассеялось и точно до вас не дойдет. Проведенные измерения говорят о том, что выброс был небольшой, хотя его параметры и выброшенные радионуклиды до конца неизвестны»,

Напомним, что 8 августа на морском полигоне у поселка Ненокса под Северодвинском взорвалась ракета с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек. На тот момент в городе действительно зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. «Предполагается, что повышение МАЭД (мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения. — „Газета.ru“) на постах 8 августа 2019 года связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов», — поясняли в Росгидромете

Повышение уровня радиации выявили в шести местах Архангельской области, однако ситуация нормализовалась через два часа. Как пояснили в Росгидромете, быстрому рассеиванию облака способствовали погодные условия в регионе.

Позже были обследованы и врачи, которые работали на месте происшествия. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России провели осмотр 91 медработника, в ходе которого не было обнаружено ни одного случая радиационного облучения.

«Специальные аварийные медико-дозиметрические бригады специалистов ФМБА России с 8 по 16 августа в постоянном режиме осуществляют мониторинг состояния здоровья медицинских работников. Всего обследован 91 человек из числа специалистов ОКБ Архангельска. В результате ни в одном случае не выявлено превышение допустимых уровней радиоактивности», — сообщали в Минздраве России.

В свою очередь президент России подчеркнул, что никакой угрозы на данный момент не существует.

«Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует. Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. Во всяком случае, я эти доклады получаю, получаю доклады наших экспертов, и военных экспертов, и гражданских — мы серьезных изменений там не видим», — сказал Путин 19 августа.

Он заверил россиян, что несмотря на отсутствие опасности соответствующие службы делают все для того, «чтобы не было никаких неожиданностей».