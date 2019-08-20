В Кремле прокомментировали сообщения о радиоактивном облаке 

В Кремле опровергли сообщение о радиоактивном облаке, появившемся над Россией после взрыва на военном полигоне в Архангельской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными все опубликованные карты, на которых зафиксировано распространение облака над Уралом и Сибирью.
Также он отметил, что глава государства Владимир Путин получает всю информацию относительно происшествия на полигоне под Северодвинском. Между тем Кремль не несет ответственности за станции, которые собирают данные по радиации.
«Что касается работы станции, я, честно говоря, не знаю, кому они подведомственны. Это, наверное, с руки вам найти, к кому они относятся, и запросить информацию, почему та или иная информация или передается, или не передается. Но глава государства, естественно, получает всю полноту информации о том, что там происходит. Еще раз повторяю, это не входит в нашу компетенцию и здесь я ничего не могу сказать», — сообщил Песков, передает ТАСС.
Пресс-секретарь отметил, что СМИ должны руководствоваться заявлениями президента страны, в которых он заверил, что последствия ЧП не представляют опасности ни для населения региона, в котором оно произошло, ни для граждан РФ.
Как пояснил представитель Кремля, в России есть соответствующие органы, которые следят за работой на военных объектах. «Нет никаких сомнений, что они выполняют свои функции в должном объеме», — отметил Песков.
Экологи также прокомментировали сообщения о радиоактивной опасности — они подчеркнули, что, если такое облако и существовало, то оно давно рассеялось.
«Это облако уже давно рассеялось и точно до вас не дойдет. Проведенные измерения говорят о том, что выброс был небольшой, хотя его параметры и выброшенные радионуклиды до конца неизвестны»,
— пояснил эколог и экс-руководитель группы инспекции ядерной безопасности атомных установок Минобороны РФ Александр Никитин порталу Ura.ru.
Напомним, что 8 августа на морском полигоне у поселка Ненокса под Северодвинском взорвалась ракета с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек. На тот момент в городе действительно зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. «Предполагается, что повышение МАЭД (мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения. — „Газета.ru“) на постах 8 августа 2019 года связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов», — поясняли в Росгидромете.
Повышение уровня радиации выявили в шести местах Архангельской области, однако ситуация нормализовалась через два часа. Как пояснили в Росгидромете, быстрому рассеиванию облака способствовали погодные условия в регионе.
Позже были обследованы и врачи, которые работали на месте происшествия. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России провели осмотр 91 медработника, в ходе которого не было обнаружено ни одного случая радиационного облучения.
«Специальные аварийные медико-дозиметрические бригады специалистов ФМБА России с 8 по 16 августа в постоянном режиме осуществляют мониторинг состояния здоровья медицинских работников. Всего обследован 91 человек из числа специалистов ОКБ Архангельска. В результате ни в одном случае не выявлено превышение допустимых уровней радиоактивности», — сообщали в Минздраве России.
В свою очередь президент России подчеркнул, что никакой угрозы на данный момент не существует.
«Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует. Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. Во всяком случае, я эти доклады получаю, получаю доклады наших экспертов, и военных экспертов, и гражданских — мы серьезных изменений там не видим», — сказал Путин 19 августа.
Он заверил россиян, что несмотря на отсутствие опасности соответствующие службы делают все для того, «чтобы не было никаких неожиданностей».
Из-за взрыва на полигоне погибли пять сотрудников «Росатома» и двое представителей Минобороны РФ. Травмы получили трое военнослужащих и трое специалистов госкорпорации. «Люди, которые, к сожалению, пострадали или погибли, безусловно выполняли важнейшую государственную функцию, все они будут представлены к государственным наградам Российской Федерации», — заключил Путин.