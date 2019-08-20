Первый фестиваль актуальной музыки «Регион» пройдет в Ижевске

Ижевск . Удмуртия. Первый фестиваль актуальной музыки «Регион» пройдет в Ижевске. Как сообщают организаторы, мероприятие состоится 24 августа в Центре современной драматургии и режиссуры (улица Милиционная,4).

В рамках мероприятия организуют выступления артистов и диджеев, будут работать фудкорт и маркет локальных брендов одежды и дизайнерских вещей, а также откроется выставка современного искусства.

В столицу Удмуртии приедут около 37 артистов из десятка городов России.

На сцене JAGER STAGE (А): Virgo Intacta, Птица Тылобурдо, Мучительный Комфорт, Setta & Wdos, Denis Ryabov, Kstcn, Kierastoboy, Balu — из Ижевска, Digitonica, Rvbbt и Tsyo из Самары, YancityGurl из Казани, Yssue из Мурома, Bad Zu из Москвы.

На MAIN STAGE (B): Les Partisans, Del, Shimmer, Kitsun — все из Ижевска, Caprithy и Rnbws — Нижний Новгород, N-Y-P из Краснодара, DJ 1985 из Челябинска, Gorilya из Санкт-Петербурга, Telegin из Москвы.

На сцене TEST FM © — независимого онлайн-радио родом из северной столицы: Халабуда, Chk-Chk-Boy, Anton Lanski, Fugo — из Ижевска и Sinusoidal из Санкт-Петербурга.

На сцене ШУМОВАЯ СРЕДА (D) выступит одноименный нойз-проект из Ижевска: Anna Krab, Ochen Slepoy Tigr, Cold Wastelend, Abra, DJ Dead Cell, Selenaut, Ольга Ирисова+

Организаторы мероприятия таким образом хотят развивать и популяризировать современную независимую музыку и актуальное искусство среди молодежи Удмуртии.

Возрастное ограничение 18+