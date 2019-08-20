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Первый фестиваль актуальной музыки «Регион» пройдет в Ижевске 

ИА «Сусанин» 4 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
В столицу Удмуртии приедут порядка 30 артистов из десятка городов России.
Ижевск. Удмуртия. Первый фестиваль актуальной музыки «Регион» пройдет в Ижевске. Как сообщают организаторы, мероприятие состоится 24 августа в Центре современной драматургии и режиссуры (улица Милиционная,4).
В рамках мероприятия организуют выступления артистов и диджеев, будут работать фудкорт и маркет локальных брендов одежды и дизайнерских вещей, а также откроется выставка современного искусства.
В столицу Удмуртии приедут около 37 артистов из десятка городов России.
На сцене JAGER STAGE (А): Virgo Intacta, Птица Тылобурдо, Мучительный Комфорт, Setta & Wdos, Denis Ryabov, Kstcn, Kierastoboy, Balu — из Ижевска, Digitonica, Rvbbt и Tsyo из Самары, YancityGurl из Казани, Yssue из Мурома, Bad Zu из Москвы.
На MAIN STAGE (B): Les Partisans, Del, Shimmer, Kitsun — все из Ижевска, Caprithy и Rnbws — Нижний Новгород, N-Y-P из Краснодара, DJ 1985 из Челябинска, Gorilya из Санкт-Петербурга, Telegin из Москвы.
На сцене TEST FM © — независимого онлайн-радио родом из северной столицы: Халабуда, Chk-Chk-Boy, Anton Lanski, Fugo — из Ижевска и Sinusoidal из Санкт-Петербурга.
На сцене ШУМОВАЯ СРЕДА (D) выступит одноименный нойз-проект из Ижевска: Anna Krab, Ochen Slepoy Tigr, Cold Wastelend, Abra, DJ Dead Cell, Selenaut, Ольга Ирисова+
Организаторы мероприятия таким образом хотят развивать и популяризировать современную независимую музыку и актуальное искусство среди молодежи Удмуртии.
Возрастное ограничение 18+
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Другое , Ижевск , Удмуртская Республика
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