Археологи нашли настилы 18 века, указывающие на расположение дворца Петра I в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК , 19 августа. /ТАСС/. Экспедиция Национального музея Карелии при раскопках обнаружила настилы предположительно 18 века, указывающие на расположение дворца Петра I на первом российском курорте — в Марциальных водах. Об этом ТАСС сообщил директор музея Михаил Гольденберг.

"Национальный музей Республики Карелия организовал раскопки на территории первого российского курорта «Марциальные воды». Найдены были останки мостков, по которым передвигались свита царя [Петра I], царь и последующие курортники", — рассказал собеседник агентства.

Археологические раскопки на месте первого российского курорта проводились впервые. Экспедиция длилась пять дней, ее финансированием полностью занимался Национальный музей Карелии. Под руководством археолога музея, кандидата исторических наук Марка Шахновича команда из четырех специалистов сделала раскоп глубиной один метр и площадью два на два метра. Под культурных слоем обнаружился слой из нарубленных деревьев и веток, которые из-за высокого содержания железа в составе воды здесь сегодня напоминают куски железа. Под настилом находится черный слой болота, что завершает картину, схожую с описанной в исторической литературе.

"Мостки давали возможность передвигаться свите, Петру. Именно о них писал путешественник Николай Озерецковский, который посетил Марциальные воды через 70 лет после их открытия. Он как раз писал, что [от дворца] остались только эти мостки, а дворец Петра на плане Никиты Ярцова тоже опоясан эти мостками", — отметил Гольденберг.

Петровский дворец

Деревянный дворец Петра I был построен в начале XVIII века после открытия курорта в 1719 году. После смерти императора здравница пришла в запустенье, как и все деревянные постройки, созданные за это время. В 1872 году царский дворец снесли. Найденный настил должен подтвердить его местоположение и размеры. Согласно описаниям, дворец был в длину порядка 70 метров, 20 метров в ширину и 22 метра в высоту.

"Ходить можно было только по ним [мосткам] — вокруг тайга, болото. Эти мостки были специально сделаны при подготовке к визиту царя, который приехал со свитой в составе не менее 70 человек, согласно многочисленными источникам, в том числе походным журналам императора. Открытие это говорит о том, что необходимо провести комплексные археологические исследования", — сказал Гольденберг.

Сейчас остатки настила археологи передали на радиологическую и дендрологическую экспертизы. По мнению директора музея, находка претендует на то, чтобы стать новой туристической достопримечательностью Карелии.

"Марциальные воды" — старейший российский курорт, он был основан Петром I в 1719 году. Расположен в одноименном поселке Кондопожского района Карелии. Здесь находятся несколько железистых минеральных источников, обладающих лечебными свойствами.