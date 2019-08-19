Пьяный российский хоккеист напал на сторожа. За это его выслали из Белоруссии

Нападающего белорусской «Лиды» родом из России получил судимость по статье «Хулиганство». Он напился, устроил погром в здании клуба и атаковал сторожа.

Как сообщила газета «Лидские новости» со ссылкой на сообщение суда Лидскиго района, сейчас хоккеиста-дебошира, имя которого не указывается, отправили на родину.

«Обвиняемого признать виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия, повреждением чужого имущества (хулиганстве)», — приводит издание текст сообщения.

Пьяный хоккеист пытался попасть в свой гостиничный номер поздно вечером. В это время вход на территорию местного стадиона был закрыт. Спортсмен выломал дверь. На шум явился сторож, на которого форвард напал.

В ходе следствия и судебного заседания гражданин России полностью признал вину. Он получил положительную характеристику от руководства клуба. Это повлияло на мягкое решение суда — нападающий должен будет выплатить штраф в размере 2,5 тысяч белорусских рублей (около 83 тысяч российских рублей).