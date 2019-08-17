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Илон Маск призвал «бомбардировать Марс» с помощью ядерного оружия 

Реальный мир космоса 14 часов назад
Фото: Реальный мир космоса
Босс SPACEX Илон Маск вызвал безумство твитов, когда призвал атаковать планету Марс.
Нам не привыкать к необычным твитам и загадочным сообщениям,
которыми Маск делится со своими 27,8 миллионами последователей в Твиттере. Но южноафриканский миллиардер превзошел себя 16 августа, когда, казалось, объявил
войну планете Марс. В загадочном твите из двух слов генеральный директор SpaceX
призвал к нападению на Красную планету с помощью ядерного оружия.
Босс SpaceX написал в пятницу в твиттере: «Nuke Mars!»
Nuke Mars!— Elon Musk (@elonmusk) August 16, 2019
pic.twitter.com/NLzW87AZC0— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2019
Послание Маска стало неожиданностью для его поклонников,
учитывая его мечты о колонизации красной планеты.
На этой неделе Илон озвучил, сколько будет стоить создание полноценной цивилизации на Марсе.
Однако это не первый случай, когда Маск предлагает сбросить
ядерные бомбы на Марс.
В 2015 году он появился на «Позднем шоу» со Стивеном
Колбертом, где рассказывал о терраформировании Красной планеты, чтобы сделать
ее более пригодной для обитания людьми.
По его мнению, самый быстрый способ создать пригодный климат
на Марсе — сбросить ядерные бомбы на южный и северный полюса планеты.
Исследование, финансируемое НАСА в 2018 году, показало, что невозможно вызвать парниковый эффект на Красной планете путем принудительного
высвобождения захваченного углекислого газа из определенных районов Марса.
Брюс Якоски из Университета Колорадо, который руководил
исследованием, сказал: «Наши результаты показывают, что на Марсе недостаточно
CO2, чтобы обеспечить значительное потепление, если бы газ попадал в атмосферу».
«В результате терраформирование Марса невозможно с использованием современных технологий».
Сообщение Илон Маск призвал «бомбардировать Марс» с помощью ядерного оружия появились сначала на RW Space.
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Комментарии
Другое , Илон Маск , SpaceX , NASA
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