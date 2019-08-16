Пригожин назвал отличительную черту «господ либералов»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал основные приметы российской либеральной журналистики и отличительную черту «господ либералов».

«Передергивание фраз, навешивание ярлыков, стремление сталкивать лбами людей — приметы нашей либеральной журналистики и их интернет — отпрысков, блогеров всех мастей», — написал Пригожин в своем Instagram.

«Ваша отличительная черта, господа либералы, та, что вы всех противников считаете подлецами. Вы же готовы сжечь все живое и всех, кто, кто с вами не разделяет протестную бучу. Разве это честно?», — отметил Пригожин.

«Лично я не верю никому, кто путем революции рвется к власти. Народ используют как пушечное мясо. Я согласен с тезисом, что власть должна быть для народа, а не наоборот, но категорически против беспорядков. Россия — наш общий дом и душа у нас болит за него не меньше вашего. Я не против митингов, но за то, чтобы мы защищали свои права и интересы, делая это в рамках закона, не доходя до беспредела. Хаос, провокации столкновений только отдаляют от желаемой цели», — подчеркнул продюсер.

«Давайте уважать и слышать друг друга, отстаивать свою точку зрения честно, благородно, не теряя человеческого достоинства», — призвал Пригожин.