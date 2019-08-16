Псковские рыбаки поймали пиранью в реке Ловать

Двое мужчин выловили пиранью в Великих Луках. У рыбы есть одна особенность: ее зубы похожи на человеческие. О находке рассказали в ИА FlashNord.

Двое местных жителей ловили рыбу на реке Ловать. Мужчин ждал интересный улов: Бурый паку. Это пресноводное, которое водится в Амазонке и Ориноко.

Находку опубликовали во «Вконтакте» в тематическом сообществе. Пользователи удивились зубам, которые напоминали человеческие.

Автор поста отметил, что рыба издавала плохой запах, сообщил сайт «Утро.ру». СМИ уже сообщали о похожих уловах этом регионе.