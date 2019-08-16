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Псковские рыбаки поймали пиранью в реке Ловать 

360tv.ru 41 минуту назад
Двое мужчин выловили пиранью в Великих Луках. У рыбы есть одна особенность: ее зубы похожи на человеческие. О находке рассказали в ИА FlashNord.
Двое местных жителей ловили рыбу на реке Ловать. Мужчин ждал интересный улов: Бурый паку. Это пресноводное, которое водится в Амазонке и Ориноко.
Находку опубликовали во «Вконтакте» в тематическом сообществе. Пользователи удивились зубам, которые напоминали человеческие.
Автор поста отметил, что рыба издавала плохой запах, сообщил сайт «Утро.ру». СМИ уже сообщали о похожих уловах этом регионе.
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Другое , ИА Flashnord
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