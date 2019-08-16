Шахназаров: Люди должны понимать, за кого они голосуют

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 1 ФОТО: РИА Новости // Валерий Мельников Пассажирский самолет А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье Пассажирский самолет А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье. Лайнер вылетел из « Жуковского » в Симферополь и вскоре был вынужден приземлиться из-за пожара в двигателе. Причиной стало попадание в него птицы. Самолет совершил жесткую посадку на кукурузном поле. Карен Шахназаров: «Конечно, нет сомнений, что летчики — молодцы. То, что они сумели в таких сложных условиях посадить самолет (он только взлетел, значит был с полными баками) — это выдающееся событие. Но, тем не менее, хочу сказать, что в последнее время мы постоянно слышим о каких-то проблемах с авиацией. И есть большие подозрения, что есть очень большие просчеты, прежде всего, в подготовке самолетов, их эксплуатации и в качестве того инженерного и технического персонала, который их обслуживает», — отметил Карен Шахназаров, общаясь с НСН. 2 ФОТО: Отмечено снижение интереса граждан России к выборам Опрос «Левада-центра» показал снижение интереса граждан России к выборам. По итогам исследования, проведенного в июле, 41 процент граждан либо не собираются голосовать на парламентских выборах в 2021 году, либо не знают, кого на них поддержать. При этом, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, 24 процента респондентов не пошли бы голосовать вовсе. Карен Шахназаров: «Если судить по тем митингам, которые у нас заварились, определенный интерес к выборам есть. Другой вопрос, что не очень понятно, кого там не зарегистрировали, и кто за этих людей ратует. Какая-то полная каша. И это говорит о том, что сложившаяся система переживает серьезный кризис. Видимо, стоит подумать о том, как создать у людей ощущение, что они хоть как-то будут причастны к этим выборам. Они должны знать, за кого они голосуют, и чего, собственно, ожидать от местных органов власти. Я думаю, в этом самая большая проблема. Причем, актуальна она не только у нас. В других странах примерно то же самое», — заявил он НСН. 3 ФОТО: pxhere.com Россия может запретить экспорт лесa в Китaй Россия может запретить экспорт лесa в Китaй, если влaсти КНР не будут помогaть бороться с незaконной вырубкой, зaявил глaвa Минприроды Дмитрий Кобылкин . Карен Шахназаров: «Вполне возможно, что сейчас нужен какой-то мораторий и на какое-то время нужно вообще запретить вывоз леса из страны и разобраться с тем, что у нас происходит, установить какие-то правила, а потом уже торговать. То, что происходит сейчас, просто вызывает отвращение, поскольку есть ощущение, что прекрасные леса России мы уничтожаем со страшной силой», — подчеркнул он в беседе с НСН. О проекте «Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.