СК завел дело после смерти двух людей из-за отравления подсолнечным маслом

В связи с отравлением семи человек в Ульяновске региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекшем по неосторожности смерть двух человек. На данный момент сотрудники ведомства проверяют версию кустарного происхождения подсолнечного масла, которым отравились пострадавшие.

Как позже выяснилось, домашним приготовлением продукта и его распространением занимался пенсионер из села Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области . При этом сами подсолнечники ему привез знакомый из Сызранского района Самарской области . По предварительным данным, в распоряжения предпринимателя поступило 200 мешков семечек.

Первой жертвой испорченного продукта стала супруга жителя Михайловки — она скончалась в больнице 3 августа.

«Поступила с желудочно-кишечным кровотечением. Следующий случай, который связан семейными связями и служебными связями, позволяет заподозрить отравление неизвестным веществом, потому что все эти пациенты употребляли в масло один продукт, одного производителя и у всех были схожие проявления заболеваний», — заявила замминистра здравоохранения Инна Чигирева, передает издание «Улправда».

До смерти жены ульяновский бизнесмен успел отдать несколько бутылок масла своей 38-летней дочери. «Через полтора месяца дочь решила приготовить на этом масле пищу, после чего она, ее муж, их двое детей были госпитализированы. Также в больнице оказались знакомые семьи, которые также употребляли в пищу это масло», — рассказал источник РИА «Новости» в силовых структурах.

С начала августа были госпитализированы все члены семьи, включая дочь изготовителя, ее 40-летнего супруга и детей 14-ти и 7-ми лет. По предварительным данным, 16 августа скончался муж пострадавшей.

«У пострадавших появилось предположение, что, возможно, каким-то образом в масло попал крысиный яд, либо это произошло в момент его переработки, либо яд был в семенах подсолнечника», — отметил собеседник агентства.

Как позже выяснилось, родственники мужчины, приготовившего масло, продавали его и в медучреждениях. «Семья, которая производила масло, один из членов семьи работает в государственном учреждении здравоохранения, в нашей системе, они и на работе среди своих это масло распространяли», — заявила замминистра Чигирева изданию «Улправда».

На данный момент следователи разыскивают в Сызрани больше 600 литров масла, отравленного крысиным ядом, сообщает телеграм-канал Mash. «Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, причин смерти пациентов», — уточнили в свою очередь в региональном СК.

От того же продукта могли пострадать и несколько десятков человек из Самарской области, откуда были привезены подсолнечники.

В июле в самарскую больницу были доставлены 69 узбекских мигрантов, работавших на предприятии, которое занимается производством и реализацией плодовых, ягодных культур, зерна, а также шпалеров в Сызранском районе — их привезли в медучреждение с кровавой рвотой и другими симптомами, совпадающими с госпитализированными жителями Ульяновской области. Всем пациентам врачи поставили диагноз «отравление неустановленным веществом».

Сотрудники больницы предположили, что мигранты могли отравиться препаратом из группы дикумаринов, который используется в крысиных ядах. 15 августа стало известно, что в результате отравления погиб один из рабочих. На данный момент в больнице проходят лечение еще 48 человек — их состояние медработники оценивают как тяжелое. 20 пациентов выписали из учреждения и они уже вновь приступили к работе в садоводческом предприятии. Также сообщается, что тело покойного доставят на родину.