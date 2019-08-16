Число жертв от отравления подсолнечным маслом возросло до двух

Ульяновске двое из семи пациентов, госпитализированных с тяжелым отравлением, скончались, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения области.

По данным ведомства, семь человек — в том числе двое детей — были доставлены в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и областную детскую клиническую больницу. Пока не удалось установить вещество, которым отравились все пострадавшие. У пациентов взяли анализы, на основании которых будет установлена точная причина, пояснили в Минздраве

Министр здравоохранения региона Сергей Панченко сообщил, что основным симптомом у пациентов являются «кровотечения различной локализации». О ситуации уже проинформированы правоохранительные органы , добавил он.

Как выяснилось, все пострадавшие знакомы между собой и жили поблизости друг от друга. Все они употребляли в пищу подсолнечное масло, изготовленное местным предпринимателем.

Следователи начали проверку в связи с госпитализацией семи горожан. В частности, правоохранители проверяют версию, по которой люди отравились растительным маслом. Пока уголовное дело по факту гибели двух человек не возбуждено.

Издание «Улправда» со ссылкой на источник утверждает, что масло изготовил у себя дома житель села Михайловка, которое расположено в 93 км от Ульяновска. При этом первой жертвой продукта стала его супруга — женщина скончалась в больнице 3 августа. Сам бизнесмен жив. К этому времени мужчина уже успел передать масло своей 38-летней дочери, которая проживает в региональном центре. 2 августа ее 40-летнего супруга госпитализировали с жалобами на резкую боль в животе, рвоту и диарею.

7 августа в больницу доставили и саму женщину, а 10 августа — уже целую семью из пяти человек, среди которых два мальчика 14 и семи лет.

По данным портала, 38-летняя дочь частного предпринимателя продала 1,5 литра подсолнечного масла своей коллеге, которая использовала продукт при приготовлении пищи для своей семьи.

Однако источник портала утверждает, что причиной отравления стало не само масло, а семечки подсолнуха, из которых его изготовили. По одной из версий, туда мог попасть крысиный яд. Кроме того, некачественным продуктом отравились десятки человек в соседнем регионе — Самарской области. Дело в том, что именно там предприниматель из села Михайловка закупал семена, считает источник. Предположительно, аграрий хранил головки с семенами в ангаре, обработанном крысиным ядом.

Еще в середине июля следственное управление СК РФ по Самарской области сообщило о массовом отравлении 46 граждан Узбекистана. Позже их число возросло до 69 человек. Все они работали на сельхозработах в садоводческом товариществе «Кошелевский посад» в Сызранском районе, которое производит и реализует плодовые, ягодные культуры и зерна. Их доставили в больницу с кровавой рвотой и прочими симптомами, совпадающими по описанию с теми, от которых страдали госпитализированные ульяновцы.

Следственный комитет начал проверку по факту массового отравления. По предварительным данным, все пострадавшие жили в одном из частных домов в Сызранском районе и самостоятельно готовили себе еду. Источник «Улправды» не исключил, что мигранты могли использовать масло из отравленных семечек при готовке блюд.

Телеграм-канал Mash передает, что из Сызрани предпринимателю в Ульяновской области привезли 200 мешков семечек. По данным проекта, прокуратура Самарской и Ульяновской областей уже проводит проверку. Сотрудники Минсельхоза Роспотребнадзора Ульяновской области обходят магазины и пытаются изъять потенциально опасное масло, объем которого, по предварительным данным, составляет 600 литров.

15 августа один из 69 пациентов в Самарской области скончался в больнице из-за осложнения основного диагноза, сообщили в Минздраве региона. Еще 55 пострадавших продолжают находиться в больницах региона. В то же время узбекистанский МИД подтвердил смерть одного гражданина и сообщил, что в больницах остаются 48 человек, их состояние стабильно тяжелое.

Ранее МИД республики рассказал, что представители посольства Узбекистана в РФ встретились с руководителями Самарской области и директором предприятия «Кошелевский посад», где работали отравившиеся. Стороны договорились принять допмеры по улучшению условий питания и проживания граждан Узбекистана. Кроме того, работодатель обязался покрыть все затраты, связанные с лечением пострадавших.