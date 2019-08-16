Трамп возложил ответственность за стрельбу в школе Флориды на ФБР

Президент США Дональд Трамп считает, что в стрельбе в Паркленде и насилии Ларри Нассара над гимнастками виноваты правоохранительные органы и ФБР

В своем твиттере глава Белого дома поддержал два поста, в которых ответственность за произошедшие инциденты возлагается на ведомства и СМИ. В одном из постов Эндрю Поллак, отец девочки, погибшей в результате стрельбы в Паркленде, опубликовал интервью своего сына, Хантера Поллака, который критикует действия ФБР и журналистов.

В частности, молодой человек заявляет, что СМИ используют случаи стрельбы в стране как повод для критики Дональда Трампа. При этом, если преступники не являются сторонниками президента, журналисты об этом умалчивают. По мнению Хантера Поллака, американские СМИ используют подобные инциденты в целях антитрамповской пропаганды, вместо того чтобы сосредоточиться на работе правоохранительных органов

«Что случилось после стрельбы в Эль-Пасо? СМИ использовали это, чтобы ударить по президенту Трампу. Что случилось после стрельбы в Дейтоне? СМИ использовали это, чтобы ударить по президенту Трампу. СМИ не заинтересованы в изучении фактов», — написал Эндрю Поллак в своем твиттере.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 15 февраля прошлого года в средней школе Stoneman Douglas High School в Паркленде, штат Флорида. В результате стрельбы погибли 17 человек. Подобные инциденты, однако, не редкость для США. В начале августа в течение суток два стрелка в разных штатах открыли огонь по мирным гражданам. 29 человек погибли, около 50 получили ранения и травмы.

Первая трагедия произошла утром в субботу, 3 августа, в городе Эль-Пасо, штат Техас. По сообщениям властей, около 10 часов утра 21-летний стрелок с винтовкой вошел в торговый центр, где в тот момент находились до 3 тыс. человек, и открыл беспорядочный огонь по посетителям. Спустя 13 часов после событий в Техасе другой стрелок — 24-летний Коннор Беттс — открыл огонь по людям в городе Дейтоне, расположенном на северо-востоке страны в штате Огайо. Стрельба произошла рано утром в воскресенье в районе, где располагается множество баров, ресторанов, театров и галерей.

Произошедшие инциденты вновь подняли в обществе болезненные вопросы о причинах стрельбы.

«ФБР получил информацию на стрелка Медоу Поллак (дочь Эндрю Поллака, которая была убита во Флориде — прим. ред.) после того, как он сделал явные угрозы. Им также дали голову Ларри Нассара, поскольку он совершил сексуальное насилие над гимнастками. Но они были слишком заняты, пытаясь победить Трампа», — написал другой пользователь твиттера.

Речь идет о громком деле в мире спорта. В январе 2018 года 54-летний бывший врач национальной сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар был осужден за растление несовершеннолетних спортсменок и приговорен к 175 годам тюрьмы. Было установлено, что специалист изнасиловал более 140 юных легкоатлеток. Сами девочки признались, что стали жертвами врача, также обвинив его в педофилии.

Американский лидер поддержал автора поста: «К сожалению, в этом есть много правды!»

Для Трампа, в отношении которого ФБР на протяжении двух лет вело расследование о сговоре с Россией, подобные заявления имеют особое значение. Ведомство действительно потратило множество сил и финансовых средств для завершения «российского» дела, которое так и не принесло результатов. Всего Вашингтон потратил $31,6 млн на проведение расследования.

При этом президенту на протяжении всего этого времени приходилось отражать атаки и обвинения своих соперников, а также комментировать ход расследования и заявления спецпрокурора Роберта Мюллера , который вел дело.

От исхода расследования зависела дальнейшая политическая карьера Дональда Трампа, который называл «российское дело» «охотой на ведьм». Тот факт, что вины президенты так и не было обнаружено, лишь укрепил позиции политика в преддверие президентских выборов 2020 года.

В то же время на чувствительный рейтинг президента отрицательно влияют случаи стрельбы в США, тем более что нападавший на людей в торговом центре в Эль-Пасо, судя по всему, является ярым сторонником белого национализма, а также идеи «превосходства белой расы».

До инцидента он опубликовал в своем твиттере манифест, в котором назвал свои действия ответом на «латиноамериканское вторжение в Техас».

Многие политики и журналисты тут же выдвинули версию, что националистическая риторика Трампа нагнетает обстановку ненависти в стране и провоцирует подобные инциденты.

«Последние три года число таких преступлений растет. Все потому, что президент нашей страны называет мексиканцев насильниками и преступниками. Он пытается сделать так, чтобы мы боялись этих людей, выживает их из страны. Он расист, и это приводит к росту насилия», — заявил кандидат в президенты США от Демократической партии , представитель штата Техас Бето О'Рурк.

В свою очередь, глава Белого дома выдвигает те же самые обвинение в сторону журналистов.

«Фейковые новости способствовали злобе и гневу, которые нарастали в течение многих лет, — написал Трамп в своем твиттере. — Освещение событий в новостях должно стать честным, иначе эти ужасные проблемы только усугубятся!».

Президент уже заявил, что для предотвращения подобных инцидентов обе партии США должны разработать меры по введению контроля за огнестрельным оружием. Глава Белого дома считает, что новые правила необходимо связать с иммиграционной реформой.