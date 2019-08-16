В Госдуме отреагировали на планы Зеленского «вернуть» Крым и Донбасс

Ранее заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка заявил, что рабочая группа разработает стратегию по возвращению Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. В частности, Киев собирается разработать "концепцию переходного правосудия", основанную на нормах и принципах международного гуманитарного и уголовного права.

"Судя по всему, новое руководство Украины решило идти по проторенной дороге абсурдных заявлений, пустого сотрясения воздуха и ярких постов в соцсетях. В конце это пути — осуждение украинского народа, потеря рейтингов и свалка истории после проигрыша выборов. Украинская элита продолжает упорствовать и, вместо развития экономики своей страны, которая сегодня находится в самом низу всех рейтингов по уровню благосостояния, продолжает переводить бюджетные средства на создание красивых бумажек и планов, не имеющих перспектив быть реализованными", — сказал Белик РИА Новости Крым.

По словам парламентария, относительно Донбасса все планы уже написаны, имя им — Минские соглашения. Власти Украины, прежде всего, должны прекратить войну в Донбассе, отметил Белик.

Что касается Крыма, он является неотъемлемой частью России по воле жителей полуострова. Поэтому украинское руководство, по словам депутата, должно навсегда забыть о его возвращении.