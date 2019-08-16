Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скончался второй пострадавший от отравления маслом в Ульяновской области 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Известно о смерти еще одного пострадавшего. Эксперты проверяют версию об отравлении подсолнечным маслом кустарного производства, по результатам проверки примут процессуальное решение, сообщили в региональном СУ СКР.
Среди пострадавших — двое детей, их жизням ничего не угрожает.
Местные СМИ уже написали, что отравленные крысиным ядом семена могли попасть производителю из соседней Самарской области. Масло якобы изготовил житель Теренгульского района, семена он купил у знакомого из Сызрани. Первой погибшей оказалась родственница фермера, которой он отдал масло.
Напомним, всего пострадали семь человек. Их направили в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и областную детскую клиническую больницу. По информации регионального минздрава, пациенты «связаны между собой родственными или служебными отношениями».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Зона аварийной посадки Казанского авиазавода пугает местных жителей Второй подряд. Мэр Туапсе арестован Силуанов рассказал, какие изменения ждут Курганскую область
Другое , Ульяновская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в терроре украинских рыбаков76
Самолет UTair вернулся во Внуково из-за птицы24
В самолет «Победы» попала птица88
Пилот севшего в поле самолета госпитализирован54
«Сказал падишаху»: Кадыров рассказал о разговоре с Путиным4
Видео
02:29
Командир севшего в поле Airbus принес извинения
Происшествия
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
00:44
Названы районы Приморья с опасной паводковой ситуацией
Катастрофы Общество
00:40
«Коньячный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем
Криминал Происшествия
00:36
У КНДР появилось гиперзвуковое оружие
Оружие Армия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
00:36
США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером
В мире
00:55
Штурм спецназа пошел не по плану
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
03:36
Россиянам может грозить новый штраф
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение