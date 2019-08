Как боты в социальных сетях нахваливают Amazon

У сотрудников ритейл-гиганта Amazon есть большое количество претензий к компании и ее руководителю Джеффу Безосу . Каждые несколько месяцев в СМИ появляются публикации, рассказывающие о нелегкой доле работников многочисленных складов Amazon — они трудятся сверхурочно, боятся лишний раз отпроситься в уборную и вынуждены «стучать» на своих коллег, чтобы самим не потерять работу.

В дни крупных распродаж компании сотрудники Amazon выходят на пикеты, требуя от Безоса улучшить условия труда или хотя бы повысить заработную плату.

Летом 2018 года после серии негативных публикаций в СМИ портал TechCrunch обнаружил 15 твиттер-аккаунтов, которые ведут якобы сотрудники складов Amazon, уверяющие, что критики неправы, а их работа — самая лучшая в мире. Они специально ищут треды, в которых обсуждаются тяжелые условия труда в Amazon, и вступают в дискуссию со своей точкой зрения.

«А вы знали, что Amazon платит своим сотрудникам на 30% больше, чем остальные ритейлеры? Я горжусь тем, что работаю в Amazon — они заботятся обо мне. Гораздо больше, чем мои предыдущие работодатели», — написал владелец одного из таких аккаунтов с пометкой «амбассадор Amazon».

При этом амбассадоры уверяют, что им за твиты никто не платит, а действуют они исключительно на добровольной основе. Однако собеседники часто называют их ботами и отказываются вступать с ними в диалог.

Как сообщает газета The New York Times, на этой неделе армия амбассадоров вновь активизировалась и начала писать в Twitter о том, как им нравится работать в Amazon.

I suffer from depression too, and at one point I wanted to quit Amazon. But I realized it was my fault for the problems I was dealing with, and not Amazon's. I'm allowed to talk to people, but sometimes I don't want to. Now I have some great coworkers to pass the nights with. — Hannah — Amazon FC Ambassador (@AmazonFCHannah) August 15, 2019

«Я тоже страдала от депрессии и даже хотела уволиться из Amazon. Но я поняла, что сама виновата в своих проблемах, а не Amazon», — написала одна из амбассадоров по имени Ханна.

Другой сотрудник по имени Рафаэль ответил на обвинения в том, что он на самом деле бот, а не реальный человек.

«Чтобы подделать мысли, потребуются слишком крутые технологии. Я — сборщик на складе, которому представилась возможность стать местным амбассадором», — заявил Рафаэль.

NYT задала вопрос Amazon касательно того, сколько амбассадоров числятся в штате и в чем конкретно заключается их работа, но не получила прямого ответа.

«Амбассадоры — это сотрудники, которые работают на наших складах и делятся фактами на основе личного опыта. Нам важно информировать людей о реальной обстановке на наших складах, и амбассадоры являются составной частью этого проекта вместе с экскурсиями, которые мы проводим», — заявила пресс-секретарь Amazon Линдси Кэмпбелл.

Пользователи Twitter заметили некоторые подозрительные особенности этих аккаунтов. Так, например, их ведут разные люди, которые меняют имена — «Лео» спустя некоторое время стал «Сиерой», «Рик» —«Джеймсом», а «Мишель» — «Сарой».

Другие юзеры потешаются над амбассадорами, высмеивая их позитивные публикации.

«Согласен, я был очень грустным, когда начал работать в Amazon. Но затем я поговорил с Джеффом Безосом, и он научил меня охотиться на бездомных. Спасибо Amazon за баланс между работой и личной жизнью!», — написал один из пользователей.

«Иногда я захлебываюсь слезами на полу, но приходит человек в костюме и засовывает мне пистолет в рот, и все сразу становится хорошо! Люблю свою работу», — иронизирует его собеседник.

«Я тоже был несчастен, пока Amazon не вставил мне чип в мозг, и теперь я люблю свою работу. Запомните, обеденные перерывы — это для ленивых рабочих!», — сообщил другой юзер.

В начале августа стало известно, что на заводах, производящих устройства для Amazon, трудятся сотни китайских школьников, которые работают по ночам и сверхурочно, что является нарушением трудового законодательства страны.

Предположительно, руководству пришлось пойти на такой радикальный и не совсем легальный шаг, чтобы соответствовать производственному плану.

«Если мы находим нарушения, то принимаем соответствующие меры, включая требование немедленного устранения ошибки», — прокомментировал ситуацию официальный представитель Amazon, добавив, что расследование этого случая уже ведется.