Почему меня вынуждают бежать из Москвы

Я коренной москвич в четвертом поколении. Моя прабабушка родилась в Москве в 1897 году.

Сам я родился в 1965-м, в знаменитом роддоме Грауэрмана, по адресу Старый Арбат, 7. В том самом, в который в фильме «Место встречи изменить нельзя» привезли маленького найденыша.

В детстве жил на Кутузовском проспекте. Потом на Шаболовке, рядом с Донским монастырем. Ходил с собакой гулять в Нескучный сад. Но тихий зеленый район стал застраиваться до полного безумия. Среди пятиэтажек на клочках скверов стали появляться высотные монстры точечной застройки.

Я устал от гари и выхлопных газов с Ленинского проспекта. Идущая параллельно ему маленькая Донская улица превратилась в полноценный дублёр в связи с постоянными пробками.

В 2004 году я купил квартиру в поселке Воскресенское, маленьком поселке в 8 километрах от МКАД. Тогда думал, что конец мытарствам. Но нет, всё только начиналось.

Оазис в каменных джунглях

По своей сути это был прекрасный подмосковный совхоз, в котором были: стадо в две тысяч голландских молочных племенных коров; мясокомбинат; молокозавод; теплицы на многих гектарах; птичник с курами. Местные жители работали в большинстве в АПК «Воскресенский», у большинства были участки, на которых они сажали овощи, имели плодовые деревья, кусты с ягодами.

На части участков были домики по типу дачных. И у меня там был участок в семь соток, где я растил после работы от смородины до морковки.

Моя квартира была в кирпичном 9-этажном доме (все дома в поселке были от 5 до 9 этажей, выше строить не разрешалось). Вокруг дома была большая сосновая роща. Сосны высотой до 6−7 этажа. Там не только ежи бегали, но даже сова водилась. А зайцы с лисами бегали через дорогу, я дважды зайца чуть на машине не задавил.

Надо сказать, что большинство жителей жило в 5−9 этажных домах хорошей планировки. В частном секторе без удобств жили очень немногие.

Зелени в поселке было, как песка в пустыне Сахара. Чистота воздуха такая, что у приехавшего в гости друга закружилась голова. Жена его к машине отнесла, дала родной среды понюхать — отошел.

На работу в Москву я постоянно возил по заказам коллег молоко, кефир и творог. Молоко покупал у бабушки — соседки, 45 рублей полтора литра. Корова недалеко от дома паслась. И ехидно спрашивал у коллег: «Вам утренней или вечерней дойки?»

Back in Moscow

Строительная мафия не унималась, и 1 июля 2012 года помимо своей воли я опять стал жителем Москвы.

Что лично мне принесла вновь обретенная московская прописка?

Повышенные налоги, повышенные поборы, повышенные страховки (ОСАГО), повышенные взносы на ЖКХ.

А в плюсе что?

И понеслась точечная застройка. Сначала несколько домов в 14−16 этажей. Они даже не соображали, что старенькая водокачка с артезианской скважиной может доставить воду только до 9 этажа. Потом спохватились. Насосы на чердак впихивали. Хуже грибов разрослись коттеджные поселки и таунхаусы. Один Кронбург чего стоит. И при 7 000 зарегистрированных жителей поселка фактически в нем стало жить около 30 000. Но инфраструктура-то рассчитана на 7 000. Очередь в Сбербанк обычную квартплату оплатить — 50 минут-час. Я даже в Бутово ездил квартплату платить — быстрее выходило. Очередь на почте. Детский сад переполнен. Сонных детей мамаши по забитому Калужскому шоссе в Москву возили. Школа — в 2 смены. Даже в 3 смены как-то работала.

Квартира у меня была на втором этаже. Под окном проходила дорога. Это — центральная дорога, которая идет через весь поселок. Между дорогой и домом стояли высокие вековые деревья. Обычная маленькая дорога 4-й категории, по которой изредка проезжали одинокие машины, которых за деревьями и слышно-то не было.

Сейчас по дороге идет такой поток машин, что ее нереально перейти. Никого не трогает, что через нее дети идут из школы. Открыли какие-то склады — теперь по ней еще едет поток фур-дальномеров.

Появилась новая управляющая компания. Половина деревьев под окном засохла — их вырубили. У второй половины начали срезать ветки на высоту до 2-х метров. Половину напротив комнат обрезали. Напротив кухни не успели — я в прямом смысле слова с топором на улицу выскочил. Зато в мое отсутствие выкашивали последний слой травы. Пока до голой земли не докосились. Чтобы уж по полной пыль в окна летела.

Что я получил реально?

Плотный слой грязи на окнах. Сначала я окна мыл. Через две недели они опять становились все серо-черные. Мыть перестал. Поставил в квартире 2 воздухоочистителя на усиленный режим, и раз в две недели мыл с мылом сменные кассеты.

После этого вся раковина становилась черной, ее с трудом отмывал с помощью моющих средств.

Это не шутки, чем мы дышим.

Бегство на новое место

Я переехал в Южное Бутово 18 февраля этого года. Включил оба воздухоочистителя — так, пусть уж пыль в квартире половят. Так вот, с 18 февраля по сегодняшний день я к своему удивлению не мыл эти кассеты ни разу! Они сами сигнал подают, когда кассета загрязнилась.

Поселок разделен на две части речкой, через нее мост. Перейти его — идти вдоль дороги. Реально чувствуется запах гари и выхлопы дизельных двигателей, все это скапливается в низине у речки.

В конце 2017 года я случайно узнал (информации практически нигде не было), что через Воскресенское планируется построить 4-х полосную дорогу Ямонтово-Воскресенское-Каракашево-Щербинка, которая будет продолжением дороги-связки Киевское-Калужское шоссе.

Когда увидел ее трассировку, пришел в ярость и ужас одновременно. Дорогу можно было сделать в обход поселка — ее пустили через Центральную улицу. Прямо под окнами жилых домов, со сносом всех оставшихся маленьких магазинчиков вдоль дороги. С идиотскими велодорожками по бокам — чтобы шире была и все оставшиеся вдоль дороги деревья вырубить. Правда, обещали шумозащитные экраны.

С моим вторым этажом и дорогой в 5−7 метрах от дома с учетом расширения — просто прелесть! Вид как в тюрьме и без солнечного света днем!

Мы пришли с друзьями на публичные слушания. Конец зимы 2017-го. Там была очень актуальная для поселка тема — какая-то мелкая дорожка в каком-то СНТ на границе с Щербинкой. И я задал главе администрации прямой вопрос по поводу дороги, которая затрагивает интересы всего поселка. Он тут же сказал, что ответит мне индивидуально и даже оставил мобильный телефон. Дорогу-убийцу поселка ни на одни публичные слушания не выносили.

Что мы в итоге получаем?

Дорога 4-й категории превращается в 4-х полосную автостраду. Причем не для жителей поселка, которым нужно попасть к метро Теплый Стан с учетом того, что в результате застройки и убийства АПК все рабочие места в поселке ликвидированы (молочные коровы на мясо зарезаны, теплицы и птичник застроены). Мы получаем не транспортную доступность для жителей поселка, а транзитную автостраду для всей Новой Москвы. Мы получаем отсутствие левых поворотов и выездов налево для местных жителей. Мы получаем вонь, грязь, падение стоимости квартир.

В конце 2017 года я выставил квартиру на продажу по рыночной стоимости. Через месяц снизил цену на 500 тысяч рублей. И только тогда пошли просмотры. Покупатели смотрели на прекрасную планировку, евроремонт авторского дизайна, восхищались, в конце подходили к окну. На этом все кончалось.

В декабре 2018 года на сайте stroi. mos.ru я прочитал, что строительство 1-го этапа дороги началось. И я при торге скинул покупателю еще 700 тысяч рублей.

С 18 февраля этого года я живу в Южном Бутово. Ко мне приезжают друзья из Воскресенского, восхищаются, какой прекрасный район. Огромный замечательный парк — мне до него от подъезда 30 секунд. Рядом с домом растут вишни. Сегодня сливу объедал. Смородина черная и красная, клумбы с цветами во дворе. В парке я пешком гуляю каждый день.

Теперь про состояние здоровья. Это не шутки. Что было и что стало за 6 месяцев.

Постоянно болел затылок от повышенного давления. Однажды скакануло 187/104. Сейчас и голова не болит, и давление 130/80. Постоянный кашель с мокротой. Прошел. Постоянная заложенность носа из-за аллергического ринита. Пузырек с каплями всегда с собой таскал. Сейчас почти не пользуюсь. Похудел на 15 кг. Из-за прогулок в парке.

Я собирался до старости жить в Воскресенском. Строительная шайка вынудила уехать. Теперь собираюсь до старости жить в Южном Бутово. Именно поэтому я категорически против трассы Солнцево-Бутово-Видное и против Юго-Восточной хорды-убийцы. И против ТПУ заодно. Стройте в обход Бутово, в обход жилых домов. А лучше вообще не стройте — и так уже все позастроили.

Отвечу сторонникам транспортной доступности. СБВ и ЮВХ обеспечивают транспортную доступность не жителей Бутово, а Новой Москвы и превращают нас в транзитно-пересадочную зону. Из района и так есть 2 выезда: через улицу Поляны и через улицу Грина. Хоть туда, хоть туда езжайте.

А если сейчас здесь пробки на выезде — то только благодаря проезжающим через нас транзитом жителей Коммунарки, Ватутинок, поселка Знамя Октября и прочих жителей присоединенных территорий. Пусти им эти трассы в стороне от Бутово — у нас при действующей улично-дорожной сети пробок не будет.

Отвечу строителям. Среди вас начиная от мера и кончая последним монолитчиком — москвичей почти нет. Езжайте к себе домой и стройте там.