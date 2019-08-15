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«Россия запугивает Грузию!» В ЕС призвали разрешить авиасообщения между Москвой и Тбилиси 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Европейский парламент вступился за Грузию, которая терпит большие финансовые убытки из-за потери российских туристов. Компенсировать их в ЕС предложили следующим образом: депутат Маркета Грегорова изобрела хештег, который выражает сочувствие Европы по отношению к Тбилиси. Также депутат обратилась в парламент, заявив, что Россия пытается «запугать Грузию попытками прекратить авиасообщения».
Директор Института государственного развития Дмитрий Солонников ответил, что письмо в парламент было написано с целью «в очередной раз выразить свое особое отношение к России».
Данная новость не оставила в стороне и пользователей социальных сетей. Некоторые заявили, что власти Тбилиси сами виноваты в этой ссоре. Также пользователи предложили европейцам самим посетить Грузию и помочь горной стране деньгами из собственного кармана.
«Пусть Европа восполняет турпоток, без устали хлещет грузинское вино и купается в «баржоми», сердобольные балаболы!» — отреагировали в соцсетях.
Пользователи интернета также писали, что эта ситуация их удивляет и «почему Россию сразу в диверсии не обвинили против Грузии», цитирует «Утро.ру».
Как ранее сообщал «ФедералПресс», в Грузии пожаловались на убытки в 25 млн долларов из-за запрета полетов в Россию. Авиаперевозчики заявляют, что им вернули 80% билетов, проданных пассажирам. Также резко сократилось число желающих приобрести билеты.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Комментарии
Другое , Дмитрий Солонников , ЕС , Европарламент , Ytro.ru , Грузия , Москва , Тбилиси
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