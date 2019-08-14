Путин: Тюменская область вносит большой вклад в развитие ключевых отраслей экономики

"Сегодня Тюменская область динамично развивается, вносит огромный вклад в укрепление отечественного ТЭК, аграрного комплекса, других ключевых отраслей национальной экономики и по праву считается одним из регионов-лидеров. И конечно, здесь с уважением относятся к бесценному культурному, духовному наследию, самобытным традициям народов, издревле живущих на Тюменской земле", — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что с образованием в 1944 году Тюменской области открылась новая глава в истории освоения Урала и Западной Сибири. По словам президента, благодаря мужеству и упорному труду жителей области, в рекордные сроки в регионе были возведены города и поселки, крупные объекты промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, построены научно-исследовательские и проектные институты, создана надежная база для разведки и добычи природных богатств края, прежде всего нефти и газа.

Глава государства выразил уверенность, что любовь к родному краю будет и впредь помогать жителям области решать поставленные задачи, творчески и эффективно трудиться на благо Тюменской области и всей России.

Тюменская область была образована 14 августа 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР. В ее состав вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий национальные округа (с 1977 года — автономные округа).