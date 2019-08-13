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Башенный кран упал на средневековый итальянский замок. Видео 

360tv.ru 2 часа назад
Башенный кран рухнул на средневековый замок в коммунне Вербания на севере Италии. Причиной обрушения конструкции стал сильный штормовой ветер, сообщает местное издание La Stampa.
Из ролика видно, что кран повредил крышу и стены замка. Значительного ущерба он не нанес. Во время произошедшего архитектурная постройка находилась на реставрации, которые переодически проводятся для поддержания еенормального состояния и внешнего вида.
Замок был построен еще в XV веке на озере Маджоре и является достопримечательностью города Каннеро-Ривьера.
В результате шторма, который обрушился на север Италии 12 августа, на некоторое время остановилось автомобильное и железнодорожное сообщение. Из-за ветра и ливня пришлось временно закрыть ботанический сад виллы Таранто. Падающие из-за стихии деревья повредили автомобили и оборвали электрические провода. Кроме того, пострадали четыре человека — в их числе один французский турист.
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Другое , Италия
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