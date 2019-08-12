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Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Российская Газета
Недавно на экране моего мобильного телефона высветился входящий городской вызов. Собеседник обратился по имени и представился сотрудником Сбербанка. Этот человек сказал, что его звонок — попытка помочь мне. Так как банку стала очевидна несанкционная попытка перевода моих денежных средств в другом регионе.
Якобы банк видит транзакции в основном на территории Московской области и решил заблокировать попытку списания в Ростовской области. Получив подтверждение, что попытка была сделана не мной и что он видит транзакции в основном на территории Московской области, банк, по словам звонившего, в итоге «заблокировал» попытку списания. Специально подчеркну, что этот «сотрудник» не запрашивал у меня никаких конфиденциальных данных и тем самым долго не вызывал подозрения. Для того чтобы полностью обеспечить безопасность счетов, он предложил сверить устройства, имеющие доступ к моему личному кабинету.
Ключевым моментом в диалоге стала сверка операционной системы Android и IOS.
Программа делегирования доступом teamviewer позволяет подключиться к смартфону постороннему человеку и совершить любую операцию от вашего лица. Доказать попытку взлома будет невозможно
Узнав о том, какой из систем я не пользуюсь, он крайне любезно согласился помочь в отключении и для этого ему понадобилась помощь стороннего приложения.
Программа делегирования доступом teamviewer позволяет подключиться постороннему человеку и совершить любую операцию от вашего лица. Для подключения у вас запросят id (специальный номер) пользователя, сообщив который, третья сторона сможет легко подключиться и завладеть конфиденциальной информацией смартфона. В данном случае доказать попытку несанкционного взлома будет крайне сложно, если не вообще невозможно. Ведь вы добровольно предоставили доступ.
В тот же день мной было подано заявление о подозрении на мошенничество в Главное следственное управление МВД. Через три дня я узнала, что мое обращение перенаправлено в Бюро специальных технических мероприятий Главного управления МВД. Еще спустя несколько дней некий сотрудник связался со мной для уточнения адреса проживания.
Собственно, на этом все и закончилось.
Между тем Управление «К» МВД России, занимающееся раскрытием преступлений в сфере высоких технологий, регулярно предупреждает граждан о различных способах телефонных и электронных мошенничеств. Вот самые распространенные из них. Вам сообщают о блокировке вашей кредитной карты (телефона, компьютера) и просят сообщить пин-код. Вам сообщают о выигрыше в лотерею (в которую вы не играли). Управление «К» рекомендует никому не называть свой пин-код. А чтобы разблокировать карту, телефон или компьютер, следует самому обращаться к администратору. И еще надо обратиться в полицию Можно позвонить по телефону доверия — номер есть на полицейском сайте.
Подготовил Михаил Фалалеев
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Другое , Сбербанк России , МВД , Московская область , Ростовская Область
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