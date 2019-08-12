Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 100 социальных объектов подключат к интернету в НАО 

Lenta.ru 2 часа назад
В Ненецком автономном округе в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» до 2022 года к высокоскоростному интернету планируют подключить более 100 соцобъектов. Об этом пишет ТАСС.
Победителем федерального конкурса по подключению к скоростному интернету социально значимых учреждений стала компания «5 Джи ВайФай». Сумма контракта составила 138 миллионов рублей.
Соцобъекты будут подключать к интернету в несколько этапов: первый завершится 31 октября 2019 года. К этому сроку будет завершено подключение 26 процентов соцобъектов. Все работы собираются завершить к 31 декабря 2021 года.
Среди социальных учреждений региона, которые подключат в высокоскоростному интернету, будут больницы, отделения полиции, посты пожарной охраны и здания, где расположены органы местного самоуправления.
Последние новости
В жилом доме в Москве произошел взрыв Раскрыто будущее взорвавшегося под Северодвинском «специзделия» Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей
Другое , ИТАР-ТАСС , Ненецкий Автономный Округ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Золотую судью» Хахалеву отстранили от дел1
Смерть миллионера-педофила бросает тень на всю элиту США10
Днепр наш: Крым ждет переговоров с Киевом55
ДНР пригрозила Украине «адекватным ответом»53
«Все переломано»: братья истязали студентку до смерти94
Видео
00:34
Появилось видео с места взрыва в доме в Москве
Происшествия
00:57
«Давайте снимайте!»: Одежду украинца искромсали из-за флага РФ
В мире Другое
00:32
Новую «Миссис Россия» раскритиковали за внешность
Общество
00:41
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины
Политика
01:00
Журналист взял назад свои слова о Кадырове
Общество Политика
03:03